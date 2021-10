Groot tekort aan registeraccountants

De vacature die op dit moment het moeilijkst te vervullen is, is die van registeraccountants. Liefst 85% van de vacatures blijft twee maanden of langer openstaan. Dat meldt vacaturesite Indeed.

Geen doorstroming

Bijna de helft van de vacatures in Nederland staat meer dan twee maanden open. Vooral in de zorg en de financiële dienstverlening is de situatie nijpend. ‘Er zijn maar weinig mensen actief op zoek naar ander werk’, zegt Arjan Vissers van Indeed. ‘Normaal gesproken zien wij een stijgend aantal overstappers na de zomervakantie, dit jaar is dat niet zo.’

3 in de top 4

In de top-4 van lastigst te vervullen vacatures staan drie accountancy functies. Op één staat de registeraccountant. 85% van de vacatures blijft twee maanden of langer openstaan. Daarna volgt de assistent account samenstelpraktijk. De accountant-administratieconsulent staat op vier. Vissers: ‘Opvallend is dat voor veel van de vacatures die voor een relatief lange periode openstaan, zoals die van accountant of verpleegkundige, een erkende opleiding nodig is. Dit betekent dat werkgevers alleen personeel kunnen vinden in een selecte groep en zij vissen dus constant in dezelfde vijver. Terwijl werknemers vandaag de dag juist minder snel bereid zijn om van baan te wisselen. Dit maakt dat die vacatures nog langer blijven openstaan.’

Dalende instroom

Uit cijfers van DUO bleek vlak voor het begin van de coronacrisis dat de instroom in de bachelor- en masteropleidingen Accountancy al jaren daalt. Van 2014 tot 2019 nam het aantal studenten dat startte met een hbo-bacheloropleiding accountancy met acht procent af. Bij de accountancy-gerelateerde masteropleiding in het wo was de daling zelfs vijftien procent.

Bron: Indeed