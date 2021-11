AV-Top 50 | Accountancy zonder gedoe

Bij Vermetten accountants en adviseurs staan ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling en een positieve teamspirit voorop. ‘Wij zijn het vlotste accountantskantoor van Nederland.’

Wat zo leuk is bij Vermetten’, vertelt partner audit Suzanne Snoeijs, ‘is dat ik hier carte blanche heb om de zaken te doen zoals ik ze wil doen. Je krijgt hier de vrijheid, maar die moet je dan ook echt wel benutten.’ Werken als een baas op elk niveau, is de slagzin van het bedrijf. Suzanne Snoeiers en Richard van Zon, teamleider in de adviespraktijk, zijn opvallend enthousiast over het bedrijf. ‘Wij zijn het vlotste accountantskantoor van Nederland’, aldus Van Zon.

Oprecht enthousiasme

Doorschieten in enthousiasme, verstandig of niet, is van alle tijden. Bij Snoeijs en Van Zon echter beklijft het gevoel dat het enthousiasme van de werknemers voor de organisatie waarin ze werken oprecht is. Beide stralen het uit. Van Zon: ‘Toen ik voor het eerst in contact kwam met Vermetten werkte ik elders in de accountancy. Ik was op dat moment niet direct op zoek naar een baan. Maar ik vond de klik meteen heel goed en ik heb toen direct gezegd: ik hoef niet meer op zoek op de arbeidsmarkt. Bel me als er een passende functie is.’

Geen hiërarchie

Wat is dan het geheim van Vermetten? Vermetten, opgericht in 1995, is een accountantsorganisatie met ruim 225 medewerkers en zeven vestigingen in Brabant, waaronder Roosendaal, Etten-Leur, Tilburg en Waalwijk. Het is een snel groeiend kantoor, dat afgelopen jaren meerdere kantoren heeft overgenomen. Zo breidde Vermetten in oktober 2020 uit met 15 fte, door de overname van Rekenraad uit Etten-Leur. Zouden we de omzet actief. ‘Ondernemerschap en de persoonlijke ontwikkeling binnen het team staan bij ons absoluut voorop’, vertelt van Zon. ‘Dat betekent ten eerste dat je op belangrijke momenten ook naast de ondernemer kunt gaan staan om daadkrachtig en deskundig advies te geven. Ten tweede kun je binnen onze organisatie alles ontdekken en alles bereiken als je ambitieus bent. Hiërarchisch gedoe kennen we niet.’

Geen gedoe

Vermetten is altijd op zoek naar collega’s die uit het juiste hout zijn gesneden – mensen ‘die het aandurven te ondernemen, die de kriebel hebben naast de ondernemer te staan’, met de woorden van Snoeijs. En met het DNA van Vermetten: Deskundig, daadkrachtig en doeltreffend. Zonder gedoe.’ Werk is er meer dan volop, en work-life balance is dan ook een aspect waarmee bij Vermetten rekening wordt gehouden. Van Zon vult aan: ‘Ik kan ’s ochtend mijn dochter naar school brengen en dan aan de slag gaan. Dat is hier allemaal geen punt. Als je je werk maar doet in samenspraak met je collega’s.’ Ook voor kennisdeling, zeggen Van Zon en Snoeijs, is het belangrijk veel met elkaar in contact te zijn.

Verdedigers en aanvallers

Daags na het gesprek meldt oprichter John Vermetten zelf zich nog even via de telefoon. Hij wil weten of alles goed is gegaan. ‘Ik vind het juist heel goed als ik niet bij zo’n gesprek ben.’ ‘Maar’, vult hij aan, ‘een beetje control freak ben ik ook wel. Ik wil nog wel weten of ik iets kan toevoegen.’ Dat kan hij. Want hoe verhoudt zich eigenlijk dat ondernemende en die leuke sfeer die Vermetten zo kenmerkt, met het serieuze en vaak toch ook wel behoudende werk van de accountant? Vermetten: ‘De meeste accountants zijn van nature blauwe types: bijzonder consciëntieus en een tikkeltje voorzichtig. Als ik naar alle teams kijk, dan zijn juist ook die goede verdedigers superbelangrijk. Maar een team heeft ook goede aanvallers nodig. We hebben gewoon elk type “speler” nodig én daarbovenop moet dan de sfeer in het hele team goed zijn. Dat vind ik uiteindelijk het allerbelangrijkste, want wedstrijden winnen doe je samen als de sfeer en energie goed zijn.’

VERMETTEN | (#35) |OMZET 15,4 miljoen | MEDEWERKERS 140 fte