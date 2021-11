AV-Top 50 | De Top 15 door de jaren heen

Een schematische tekening van de top 15 accountantskantoren in de jaren 2008 t/m 2020.

Over de Accountancy Vanmorgen Top 50

De AV-Top 50 is tot stand gekomen met medewerking van Marcel Maassen en Arjen Schutte van Full Finance. De lijst is samengesteld op basis van gepubliceerde jaarstukken en door de accountantskantoren aan de redactie beschikbaar gestelde financiële gegevens. Bij een enkel kantoor is een beredeneerde schatting gemaakt, op basis van feitelijke gegevens. De kantoren zijn in de gelegenheid gesteld de feiten te controleren en hun prestaties toe te lichten.