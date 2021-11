AV-Top 50 | Talentenjacht

Na de coronapandemie bereikt de krapte op de arbeidsmarkt een nieuw hoogtepunt. Het aantal vacatures loopt in de duizendtallen. Sommige kantoren slaagden er desalniettemin in talent uit de markt te plukken. Wat is hun geheim? ‘Werkweken van 60 uur vinden we niet normaal.’

Op veel kantoren klinkt hetzelfde geluid: werk genoeg, maar hoe vind ik extra medewerkers? De vacatures schieten momenteel ‘door het dak’, stelt recruitmentspecialist Rob Steur van werving- en selectiebureau Robert Walters. ‘Was er tijdens het begin van de coronapandemie nog een dip, eind 2020 liep het aantal vacatures snel op. Het derde kwartaal van 2021 waren er 3.359 vacatures, het hoogste aantal in twee jaar tijd. Eind 2019, nog voor het coronavirus oplaaide, ging het om 2.459 openstaande vacatures. Dat is een stijging van bijna 40 procent.’

Accountantskantoor Deloitte voorspelde in september zelfs een war for talent. Tijdens de presentatie van de jaarcijfers maakte het kantoor bekend de komende jaren tweeduizend nieuwe medewerkers te zoeken – waaronder driehonderd accountancyprofessionals. Ook PwC wil vijfhonderdvijftig nieuwe accountants aannemen en EY zelfs achthonderd. In de strijd om accountants doen daarnaast MKB-kantoren mee: Flynth zoekt er zestig, Grant Thornton veertig en PKF Wallast willen er twintig uit de arbeidsmarkt trekken.

Wat opvalt aan de AV-Top 50 is dat de grootste stijgers ETL, Vermetten, Eshuis, Crowe Peak en PKF Wallast ook het sterkst groeiden in aantallen medewerkers. Dat tekent de wereld van de MKB-accountant: het kantoor dat er het best in slaagt medewerkers te werven, heeft de gezondste omzetcijfers. Bij ETL groeide het personeelsbestand maar liefst 41 procent en steeg de omzet met 24 procent. Bij Vermetten groeiden de loonlijst en de omzet met respectievelijk 17 en 19 procent, bij Eshuis met 12 procent en 15 procent.

Cherrypicking

Vooral accountants met enkele jaren ervaring zijn schaars. Steur: ‘Voor deze kandidaten is het cherrypicking: ze kunnen kiezen uit de mooiste functies bij de meest gewaardeerde werkgevers. Tot dusver had de schaarste geen effect op de salarissen. Maar recruitmentspecialist Steur verwacht dat werkgevers toeschietelijker zullen worden in beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden. ‘Sommige werkgevers zouden nieuwe medewerkers met een welkomsbonus over de streep trekken’, weet Steur. ‘Het is geen goede ontwikkeling, maar blijkbaar zitten sommige kantoren zo omhoog dat ze noodgrepen uithalen.’

Concurrentie

De arbeidsmarkt zit minder op slot dan vorig jaar. ‘Nu de coronapandemie op zijn retour lijkt, durven professionals weer vaker elders te solliciteren’, aldus Steur. ‘Het probleem is echter dat veel professionals de branche verlaten. Ze stappen over naar het bedrijfsleven en worden controller. Dat komt voornamelijk door de toegenomen regelgeving en compliance-verplichtingen. Accountantskantoren ervaren een enorme druk op correcte dossiervorming. Het cover your ass-principe lijkt belangrijker dan het werk zelf.’

CEO Stefaan Rodts van PKF Wallast herkent deze trend. ‘Het is zuur, maar helaas vertrekken goede mensen soms omdat ze het vak niet meer leuk vinden.’ Hij wijst daarnaast op de concurrentie van andere branches. ‘Banken zijn bezig met het optuigen van compliance-afdelingen als gevolg van de Wwft-wetgeving. Ook deze werkgevers trekken aan accountancyprofessionals.’

Hogere werkdruk

Het is volgens Steur onvermijdelijk dat het personeelstekort tot hogere werkdruk leidt. ‘Voor bestaande klanten gaat het jaarwerk en de controlewerkzaamheden gewoon door. De werkdruk zal nog toenemen bij de Big Four, maar ook bij de Next Five.’ De subtop-kantoren bedienen namelijk steeds grotere klanten, stelt Steur. ‘We signaleren dat sommige grote klanten overstappen naar een kleiner kantoor waar ze meer persoonlijke aandacht krijgen. Maar ook deze Next Five-kantoren kampen met personeelstekort en dus zal het hier in het busy season buffelen zijn. Kantoren moeten ervoor waken dat collega’s niet uitvallen door burn-outs.’

Bij veel kantoren betekent het tekort aan mensen een directe rem op de groei. Dat geldt bijvoorbeeld voor het niettemin flink gegroeide Alfa. Dat kantoor heeft momenteel zeventig urgente vacatures, in alle disciplines. ‘Hoewel we liever vandaag dan morgen mensen aannemen, schept het personeelstekort ook kansen’, zegt HR-manager Sanny Brunekreeft. ‘We zijn kritischer in het aannemen van nieuwe klanten. Groei is geen doel op zich: we willen kiezen voor klanten die bij ons passen en waar onze mensen blij van worden. Bovendien accepteren we geen hogere werkdruk, werkweken van 60 uur vinden we niet normaal.’ Alfa besluit soms te stoppen met een samenwerking als deze stroef verloopt.

Bij PKF Wallast is de situatie vergelijkbaar. Met 23 meer fte’s dan in 2019 zette het kantoor 3,4 miljoen euro meer om. ‘We hadden sterker kunnen groeien als de aanwas van personeel groter was geweest. We kunnen structureel twintig mensen extra gebruiken.’ Net als Alfa zegt PKF Wallast nu vaak nee tegen klanten, maar ook Rodts ziet daarvan de voordelen: ‘Als je te veel mensen op de bank hebt zitten, ben je eerder geneigd opdrachten aan te nemen waar je niet op zit te wachten.’

Meedelen in de winst

In de strijd om getalenteerd personeel doen veel kantoren aan campusrecruitment: het werven van studenten in opleiding. Daarnaast investeren kantoren fors om zich te onderscheiden. Accountantskantoor Alfa lanceerde een nieuwe arbeidsmarktcampagne met de boodschap dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen op een manier die bij ze past. Daarnaast profileert Alfa zich als B Corp, een internationale erkenning voor de meest duurzame bedrijven. Het kantoor spant zich in om de eigen CO2-uitstoot te beperken, maar ondersteunt klanten ook bij duurzaamheidsvraagstukken. Verder valt Alfa op door de medewerkersparticipatie. ‘Iedere collega die vast in dienst komt, krijgt kerncertificaten kado en mag certificaten bijkopen’, vertelt Tim Braakman, recruiter bij Alfa. ’Zo’n 95 procent van de collega’s is daardoor mede-eigenaar en deelt mee in de winst. Het verhoogt de saamhorigheid en betrokkenheid bij Alfa.’

Goed werkgeverschap

Ook PKF Wallast doet er alles aan jong talent aan te trekken. Omdat het kantoor de mening van medewerkers belangrijk vindt, doet het kantoor mee aan het Great Place to Work-onderzoek en werd voor het tweede jaar erkend als een Great Place to Work. ‘Daarmee bewijzen we een goede werkgever te zijn’, stelt Rodts. ‘We scoren hoog op onderlinge verbondenheid en werkplezier.’ Het kantoor blijft echter kritisch in het selectiebeleid. ‘Professionaliteit is belangrijk. Nieuwe medewerkers moeten bovendien bij onze missie en bedrijfscultuur passen’, zegt Tjaska Richters, hr-manager bij PKF Wallast.

Zowel Alfa Accountants als PKF Wallast verwelkomen soms accountant-collega’s die eerder op een Big Four-kantoor werkten. ‘Ze ervaren hier een fijne werksfeer en waarderen het dat we geen haantjescultuur kennen’, weet hr-manager Brunekreeft bij Alfa. PKF Wallast-directeur Rodts stelt dat professionals bij de Big Four te snel in een bepaald traject worden geduwd. ‘Bij ons kunnen mensen eerst uitvinden wat ze leuk vinden voordat ze zich gaan specialiseren.’

Ambassadeurs

Dat veel professionals overstappen naar het bedrijfsleven, is niet de enige oorzaak van een uitstroom. Ook de vergrijzing heeft komende jaren effect, meent recruitmentspecialist Steur van Robert Walters. Ook kampt de accountancy met een imagoprobleem. Sinds 2019 investeert branchevereniging NBA daarom in verbetering van het beeld van accountants. Op middelbare scholen, hbo’s en universiteiten wordt het vak op een eigentijdse manier gepromoot. Effecten op de instroom van nieuwe accountancyprofessionals zullen echter pas op langere termijn merkbaar zijn. Tot die tijd zullen kantoren zich creatief moeten onderscheiden bij het werven van gekwalificeerd personeel.’ Zorg dat nieuwe collega’s niet om jou als werkgever heen kunnen’, zegt recruitmentspecialist Steur. Hij heeft nog een tip: ‘Zet je medewerkers in als ambassadeurs, laat ze enthousiast vertellen binnen hun netwerk. Loof een bonus uit aan collega’s die nieuw bloed binnenbrengen.’