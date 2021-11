Dankzij Visma.net Accountancy kunnen accountantskantoren de klant ondersteunen met dienstverlening op maat. Kantoren kunnen het platform zelf vormgeven en inrichten met administratieve diensten waar de klant op dat moment behoefte aan heeft. ‘Accountants kunnen zich daarmee echt onderscheiden’, aldus Ivo Bodenstaff, commercieel directeur Visma Software.

Het cloudplatform Visma.net Accountancy is ontwikkeld voor middelgrote tot grote accountantskantoren. ‘We merkten dat deze kantoren behoefte hebben aan een softwareoplossing waarmee ze veel flexibeler zijn in de manier van samenwerken met de klant’, vertelt Bodenstaff. ‘Tot nu toe waren er twee situaties: of de klant doet de administratie en de accountant kijkt mee, of de klant laat het werk over aan de accountant. Wij bieden het kantoor met Visma.net Accountancy een platform waarmee accountant en klant samen kunnen werken aan de administratie. Samen bepalen zij de verdeling van de taken en werkzaamheden naar eigen wensen of behoeften.’

Een win-winsituatie voor zowel kantoor als klant, volgens Bodenstaff. ‘De ondernemer is meer betrokken bij de financiën en weet beter hoe hij ervoor staat. En de accountant zit veel dichter op de business van de ondernemer en kan zo beter advies geven.’ Daarnaast kun je met dit platform elke klant bedienen, of hij nu een eenvoudige administratie heeft of grote complexe administraties. Al zo’n twintig Top 50-kantoren werken naar tevredenheid met het platform, vertelt Bodenstaff.

Administratie verdelen

Het platform is zo ontwikkeld dat de dienstverlening flexibel kan worden ingericht. ‘Dat is echt de kracht van ons product’, zegt Bodenstaff. ‘Accountant en klant kunnen kiezen welk deel van de administratie door wie wordt gedaan. Dit kan zelfs zo fijnmazig worden ingericht dat de klant echt maar één klein onderdeel uitvoert binnen het administratieve proces. Wij noemen dit microservices, geeft Bodenstaff aan. Denk hierbij aan het goedkeuren van betalingen. Maar als de klant graag zelf facturen wil maken of delen van de boekhouding wil uitvoeren dan kan dat uiteraard ook. Laat hij dat liever over aan zijn accountant of wil hij dat in drukke perioden aan hem uitbesteden, geen enkel probleem. Diensten zijn naar eigen keuze in te richten en kunnen op elk moment worden aan- en uitgezet.’

Management by exception

‘Juist in een tijd waarin de accountancybranche kampt met personeelstekorten biedt Visma.net Accountancy voordelen, zo vertelt Bodenstaff verder. ‘De administratieve processen zijn volledig geautomatiseerd binnen Visma.net. De automatisering gaat hierdoor echt voor je werken en neemt werkzaamheden van medewerkers over. ‘Neem het purchase-to-payproces. Hierbij worden inkomende elektronische facturen direct ingelezen en verwerkt. Scannen en herkennen hoeft dus niet meer. De klant krijgt via het systeem of de app een notificatie met het verzoek de inkooporder goed te keuren. Zodra de goedkeuring heeft plaatsgevonden, wordt de boeking automatisch verwerkt. Wij noemen dit workflowgestuurd werken.

De accountant beheert daarbij alle klantadministraties via de Client Manager. ‘In dit dashboard ziet de accountancyprofessional in een oogopslag welke administratie zijn aandacht nodig heeft. Het is niet langer nodig elke administratie stuk voor stuk door te nemen, het platform werkt volgens het principe “management by exception”. Staan alle seinen op groen, dan hoeft de accountant niets te doen, staat er een sein op rood dan is actie vereist. Allemaal onderdelen van Visma.net Accountancy die helpen alle digitale gegevensstromen efficiënt en effectief te verwerken.’

Leuker werken

‘Visma.net Accountancy kent tenslotte een uitgebreide rapportage- en dashboardfunctionaliteit die volledig kan worden vormgegeven naar de informatiebehoefte van de klant, zegt Bodenstaff. De mogelijkheden zijn oneindig. Ook zorgt het platform ervoor dat je aantrekkelijk bent als kantoor voor jonge, nieuwe medewerkers. Zij zullen graag kiezen voor een kantoor waarbij ze mogen werken met moderne, uitdagende tools. Het is ook veel leuker om op die manier samen te werken en de klant tailor-made oplossingen te bieden.’

Visma zal de accountancybranche vanaf november gaan enthousiasmeren voor de Connected Experience voor Accountants. Bodenstaff: ‘We willen accountants daarmee een ecosysteem bieden waarin we de beste innovatieve cloudoplossingen van de Visma-groep samenbrengen. Als Visma geloven we niet in één softwarepakket: alle Visma-bedrijven zijn “best in class” en dat willen we ook zo houden. Maar we zorgen er wel voor dat onze oplossingen naadloos samenwerken. Met één keer inloggen kunnen accountants dan gebruikmaken van de verschillende Visma-producten waarmee ze werken. Maar ook hierin zijn we flexibel. Als een accountantskantoor de voorkeur geeft aan een andere fiscale oplossing of een ander programma voor het opmaken van de jaarrekening, dan kan dat ook.’ Visma Software heeft inmiddels dertig jaar ervaring in het automatiseren van processen binnen accountantskantoren. Met kennis van de nieuwste technologieën wil het softwarebedrijf accountants helpen de dienstverlening aan de klant te optimaliseren. ‘Zo creëren we vooruitgang’, aldus Bodenstaff.

Visma.net Accountancy | Maximale flexibiliteit & unieke samenwerking met cliënten.

Ontdek de voordelen van Visma.net Accountancy op www.visma-accountancy.nl