Hoedenverkoper uit Raalte verdacht van belastingfraude, ‘administratie gestolen’

Het Openbaar Ministerie verdenkt een ondernemer uit Raalte ervan dat hij jarenlang onjuiste btw-aangiften indiende. Bij een controle door de Belastingdienst werkte de man volgens justitie niet mee aan het verstrekken van stukken om de aangiften te onderbouwen. Volgens hemzelf was zijn administratie tot tweemaal toe gestolen op een modebeurs in Moskou.

Controle Belastingdienst

De ondernemer uit Raalte verkocht hoeden en petten via zijn eenmanszaak en zou ook exporteren buiten Europa. Tijdens een controle van de Belastingdienst werkte hij niet mee, meldt het OM. Er werd geen administratie overlegd om de aangiften omzetbelasting te onderbouwen. Een deel van de ontbrekende administratie is aangetroffen tijdens een doorzoeking van de woning van de verdachte. Het bleek dat er valse stukken waren opgenomen in de administratie.

FIOD-onderzoek

Uit FIOD-onderzoek kwam naar voren dat de man gedurende 6 jaar meerdere malen een onjuiste aangifte omzetbelasting indiende voor zijn eenmanszaak. Daarmee zou hij de Belastingdienst hebben benadeeld voor ongeveer 300.000 euro. Het OM verwijt hem het opzettelijk onjuist doen van btw-aangiften over 2014 tot en met 2019 en het opmaken van valse facturen. Geconfronteerd met de informatie beriep de verdachte zich tegenover de FIOD op zijn zwijgrecht.

Het OM hecht ook weinig waarde aan de verklaring van de man dat de rest van de administratie is gestolen en eiste bij de rechtbank in Zwolle deze week 15 maanden gevangenisstraf, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Volgens het OM kunnen belastingfraude en valsheid in geschrifte worden bewezen.