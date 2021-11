Aanhoudingen voor NOW-fraude met behulp van vervalste derdenverklaring

De Recherche Inspectie SZW heeft dinsdag een 40-jarige man en een 27-jarige vrouw in Venlo aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van subsidiegelden en witwassen. Daarnaast worden twee andere personen verdacht van dezelfde feiten, maar zij zijn niet aangehouden.

NOW

Het vermoeden is dat de verdachten namens een in Den Haag gevestigd bedrijf, NOW-steun hebben aangevraagd bij het UWV. Het bedrijf heeft echter waarschijnlijk (nagenoeg) geen bedrijfsactiviteiten gehad. De opgegeven omzetten zouden fictief zijn. Ook werden er vermoedelijk mensen als werknemer opgevoerd, terwijl zij in werkelijkheid niet in dienst waren van het bedrijf dat NOW heeft aangevraagd. Verder maakten de verdachten bij de aanvraag van de NOW-subsidies gebruik van een vervalste derdenverklaring. Het vermoeden is dat op basis van valse aanvragen bijna honderdduizend euro aan subsidie als voorschot is uitgekeerd door het UWV.

Inbeslagname

De woning van de twee aangehouden verdachten in Venlo is doorzocht en administratie, laptops, tablets en telefoons zijn in beslag genomen. Daarnaast is er rond de € 10.000 contant geld in beslag genomen. Ook zijn er veel bankpassen en creditcards aangetroffen. Het OM heeft beslag gelegd op meerdere vermogensbestanddelen.

Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket.

Bron: Inspectie SZW