Wet Toekomst Pensioenen stap dichterbij

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd om het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor advies naar de Raad van State te sturen.

De verwachting is dat het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State in het voorjaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Het streven van het kabinet is om de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027.

Het conceptwetsvoorstel is begin dit jaar in consultatie gebracht. Daarnaast hebben de toezichthouders zoals AFM en DNB en de Belastingdienst een toets uitgevoerd en zijn het College voor de Rechten van de Mens en de Raad voor de rechtspraak om advies gevraagd.

Pensioenakkoord

De Wet Toekomst Pensioenen is een uitvloeisel van het pensioenakkoord. Het kabinet en sociale partners hebben daarin ook afspraken gemaakt over het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd, vervroegd pensioen (RVU), een impuls voor duurzame inzetbaarheid (MDIEU) en een extra keuzerecht: eenmalig een bedrag van het pensioenvermogen laten uitbetalen. Wetgeving op deze onderdelen is inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen en deels in werking getreden.