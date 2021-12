NOW 6 levert 1,1 miljard aan voorschotten op

UWV heeft in totaal ruim 26.000 aanvragen toegekend voor de zesde periode van de NOW-regeling, die liep van juli tot en met september. Er is bijna € 1,1 miljard aan voorschotten uitgekeerd; daarmee zijn in totaal 442.000 werknemers mee gemoeid.

Bij NOW 6 kon een aanvraag worden gedaan vanaf minimaal 20% omzetverlies (en tot maximaal 80%) over de maanden juli tot en met september. Met 27.434 aanvragen komt deze periode uit op het laagste aantal van alle NOW-periodes. Er zijn 1.133 aanvragen afgewezen omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden. De 26.301 werkgevers van wie de aanvraag is toegekend, hebben inmiddels vrijwel allemaal hun volledige voorschot ontvangen. Gemiddeld gaven zij een omzetverlies op van 44,1%.

Commercieel dienstverleners ontvingen grootste bedrag

De sectoren horeca en catering (ruim 6.000), overige commerciële dienstverlening (bijna 5.800) en detailhandel (bijna 3.000) deden het vaakst een beroep op de staatssteun; de

overige commerciële dienstverlening was met € 69 miljoen in de eerste termijn grootontvanger. De meeste toekenningen (18.157) gingen naar werkgevers met minder dan tien werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 173 toegekende aanvragen.

Inmiddels staat vanwege de nieuwe coronamaatregelen NOW 7 alweer voor de deur. Binnenkort kan voor de maanden november en december weer een aanvraag worden ingediend, mots het omzetverlies minimaal 20% is. UWV hoopt de openingsdatum nog deze week bekend te kunnen maken.