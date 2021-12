Manifesto stopt ermee

Accountantskantoor Manifesto houdt het na zes jaar voor gezien. Het bedrijf wilde bij de start in 2015 met een nieuw concept de accountancywereld gaan veranderen. Maar dat bleek moeizamer te gaan dan gedacht.

‘Meer dan zes jaar lang is het af en toe erg moeilijk gebleken de juiste accountants – met eenzelfde filosofie als Manifesto – tot ons te binden’, schrijft oprichter Erik Friedeberg op LinkedIn. ‘Het ging niet altijd zonder slag of stoot. Het laatste jaar hadden we grootse plannen op de planning staan, maar ook toen lukte het niet een (of meerdere) volwaardig(e) accountant(s), met meer dan normale belangstelling voor de betekeniseconomie, te vinden.’ Daarnaast was er gebrek aan mankracht. ‘Dit is het moment waarop Manifesto stopt.’

Personal coach

Doel van Manifesto was ‘de accountant en personal coach van de betekeniseconomie te zijn’. ‘Daar hebben wij zelf zo onze missie en visie over. Helaas moeten wij concluderen dat wij deze missie en visie niet meer volwaardig kunnen uitvoeren. We hebben meerdere opties (zoals een doorstart of een samenwerking met een ander kantoor) in overweging genomen, maar geen van allen blijkt een passende te zijn voor de Manifesto-gedachte’, aldus Friedeberg. ‘We wensen dat het gedachtengoed toch nog een manier vindt om voortgezet te worden en te mogen gaan bloeien, maar wellicht in een andere vorm. Er zijn vele zaadjes geplant waarvan meerder beste stevig geworteld. Maar tot bloei komen in de huidige vorm lukt nu niet.’

Coöperatie

Friedeberg startte het kantoor met de structuur van een coöperatie waarbij de klanten de leden van de coöperatie zijn. Geld moest bij elkaar worden gebracht via crowdfunding, maar het concept kwam ondanks de opening van twee vestigingen in Amsterdam en Breda nooit goed van de grond.

Lees hier de analyse die Accountancy Vanmorgen vorig jaar maakte van de situatie bij Manifesto.

Bron: LinkedIn.