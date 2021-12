Ruim kwart meer finance vacatures dan jaar geleden

De vraag naar financiële professionals loopt sterk op. In november stonden er ruim een kwart meer finance vacatures open dan een jaar geleden. Deze krapte vertaalt zich naar een salarisstijging voor financials op junior- en mediorniveau, blijkt uit de nieuwe Salary Survey van recruitmentorganisatie Robert Walters.

Vraag stijgt flink

In november 2021 lag het aantal financiële vacatures op 5.415, een stijging van maar liefst 27% ten opzichte van een jaar eerder, toen er in november 4.256 vacatures openstonden (bron: jobfeed.nl). Thomas Boerefijn, managing consultant bij Robert Walters: ‘De vraag naar financials bleef eerder tijdens de pandemie al op peil omdat de reguliere financiële taken doorgingen. Maar nu de economische vooruitzichten weer gunstig zijn, er nieuwe projecten worden opgestart en er weer nieuwe investeringen worden gedaan, worden er veel meer financiële professionals gezocht dan een jaar geleden.’

Salarissen in de lift

Het tekort aan financials heeft met name effect op de beloningen voor professionals op junior- en mediorniveau, waar een salarisstijging van 10% niet uitzonderlijk is. Op seniorniveau is er echter weinig verandering ten opzichte van een jaar geleden, omdat de krapte voor managementfuncties minder hevig is. ‘Je hebt maar één manager planning & control nodig tegenover pak ‘m beet zeven controllers’, zegt Boerefijn. ‘Dus die vacatures zijn sneller te vervullen, ook omdat het aantal kandidaten ruwweg hetzelfde is gebleven.’

Strak sollicitatieproces

Een goed salarisaanbod of niet: Robert Walters merkt dat het in de strijd om schaars talent momenteel een must is voor bedrijven om het sollicitatieproces strak te organiseren. Boerefijn: ‘Als je op dit moment iemand te lang laat wachten, is hij zo weer weg.’ Ook vinden veel financials het belangrijk dat zij zich in een nieuwe rol verder kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van een studie, maar ook door het leiden van speciale projecten of het opstarten van nieuwe initiatieven.

Ondergekwalificeerd

Daarnaast ziet Boerefijn door de krapte op de arbeidsmarkt steeds vaker dat werkgevers financials aannemen die misschien nog niet over alle benodigde ervaring beschikken, maar die de kans krijgen om deze op te doen in de functie zelf. Boerefijn: ‘Ik adviseer organisaties om creatiever te kijken naar de criteria waaraan een kandidaat moet voldoen. Zijn dat aanvankelijk vijf punten, dan kan het in de zoektocht naar nieuwe collega’s helpen om drie echte must-haves te selecteren, en ervoor open te staan dat iemand die resterende twee nice-to-haves bij jouw organisatie leert.’

Bron: Robert Walters