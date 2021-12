BREKEND | Jaarcijfers Accon avm: miljoenen verdwenen, solvabiliteit nog maar 7 procent, fusiepartner gezocht

Accon avm heeft zijn jaarrekening 2020 gedeponeerd. De herziene cijfers lezen als een aderlating: er is ruim 10 miljoen euro aan omzet verdwenen, de solvabiliteit bedraagt 7 procent, een belastingafdracht van 17 miljoen euro is opgeschort, huisbankier ING geeft het kantoor nog drie maanden en het bestuur is op zoek naar een koper. Dit zijn de belangrijkste passages uit het jaarverslag.

#1. De omzet: ruim 10 miljoen euro is verdwenen

In de gecorrigeerde boeken van Accon avm over 2020 bedraagt de omzet 80,1 miljoen euro. Dat is een omzetdaling van 3,3 procent ten opzichte van de omzet in 2019 van 82,8 miljoen euro. Maar dat laatste omzetbedrag is het herziene bedrag. Het jaarverslag over 2019 meldde vorig jaar nog een omzet van 90,3 miljoen euro. In de Accountancy Vanmorgen Top 50 staat Accon avm zal het kantoor zijn tiende positie niet verliezen als gevolg van het foutherstel. De fors lagere omzet komt overigens overeen met de eerder per ongeluk online geplaatste jaarcijfers waarover Accountancy Vanmorgen publiceerde.

#2. Het resultaat: een fors verlieslatende operatie

Dat Accon avm een verlieslatende operatie heeft, kondigde interim-bestuursvoorzitter Theo de Vries al eerder aan. Het verlies over boekjaar 2020 is uitgekomen op 6,6 miljoen euro. Als onderdeel van het foutherstel is in de herziene jaarrekening ook de winst van 5,5 ton uit 2019 gecorrigeerd: dit bedraagt alsnog een verlies 6,4 miljoen euro. Deze miljoenenverliezen en het foutherstel hebben ook grote impact op de balans.

#3. Onderhanden werk: 10 miljoen euro afgeboekt

De voornaamste correctie in het jaarverslag betreft de balanspost overlopende activa. Daartoe behoren de op balansdatum nog te factureren bedragen en de vooruitbetaalde kosten. In de eerdere jaarrekeningen was die post relatief hoog – een teken van ofwel trage facturatie door accountants, ofwel een te optimistische omzetprognose. Accon avm heeft de post overlopende activa met terugwerkende kracht in boekjaar 2019 gecorrigeerd en met 9,9 miljoen euro verlaagd. Dat bedrag zal het kantoor niet meer kunnen innen bij zijn klanten. Ook heeft Accon avm voorzieningen genomen in 2019 en 2020.

#4. De solvabiliteit: naar 7 procent gekelderd

Het toegepaste foutherstel heeft betrekking op de jaarcijfers vanaf 2015. De correcties hebben grote impact op het eigen vermogen. Rapporteerde Accon avm op 31 december 2019 nog een eigen vermogen van 25,1 miljoen euro, in de huidige boeken is dat met 13,3 miljoen neerwaarts bijgesteld. Doordat het exploitatieverlies van 6,6 miljoen euro wordt afgeboekt van het eigen vermogen, bedroeg dat op 31 december 2020 nog slechts 5,2 miljoen euro. De solvabiliteit daalde daardoor van 31 procent naar nog slechts 7 procent.

#5. Immateriële activa: geen impairment

Gunstig voor Accon avm is daarom dat er geen impairment op goodwill is uitgevoerd. De reguliere amortisatie op immateriële activa levert met 7,0 miljoen euro elk jaar al een fors papieren verlies op. Zou Accon avm aanvullend een impairment op de immateriële activa hebben uitgevoerd, dan zou het eigen vermogen al gauw negatief – en dientengevolge Accon avm technisch failliet – zijn geweest.

#6. ING garandeert Accon avm kredietlijn tot april 2022

Ondanks het nog positieve eigen vermogen overtrad Accon avm dit jaar zijn bankconvenanten. Het kantoor heeft een krediet afgesloten bij huisbankier ING. Volgens de financieringsovereenkomst moet Accon avm aan twee eisen voldoen:

De verhouding tussen nettoschuld en EBITDA mag maximaal 2,5 zijn. Dit heet de senior leverage ratio en betekent dat Accon avm met de gemiddelde winst in 2,5 jaar in staat moet zijn de lening af te lossen.

De solvabiliteit moet minimaal 25 procent bedragen.

Omdat Accon avm verlies lijdt, en het eigen vermogen fors heeft afgewaardeerd, voldoet het kantoor aan geen van beide eisen. De bank heeft Accon avm onder bijzonder beheer geplaatst. De kredietfaciliteit is volgens het jaarverslag ‘zodanig aangepast dat deze de kredietbehoefte van de onderneming op maandbasis volgt.’ ING heeft de kredietfaciliteit onder voorwaarden gegarandeerd tot 1 april 2022.

#7. ING profiteert van de corona-coulance van de fiscus

Accon avm’s langlopende schuldenpositie bij ING is door enkele aflossingen in 2019 en 2020 flink gedaald. Toch is een van de aflossingen aan ING in 2020 door Accon avm opgeschort. Volgens de toelichting bij het kasstroomoverzicht ging het om een bedrag van 2,8 miljoen euro. Ook heeft Accon avm gebruik gemaakt van de mogelijkheid de afdracht van BTW en loonheffing in verband met de uitbraak van het coronavirus uit te stellen. De fiscus heeft nog 16,9 miljoen euro van Accon avm tegoed, die het vanaf oktober 2022 in 60 gelijke termijnen zal moeten terugbetalen. In plaats van het belastingen te betalen heeft Accon avm ‘via de vrijgekomen geldmiddelen’ een rekening-courantfaciliteit van 3,9 miljoen euro met de bank afgelost. Het is de vraag hoe de kredietafspraak met ING die in april 2022 afloopt, zich verhoudt tot de start van het aflossen van de achtergestelde belastingen in oktober 2022.

Hoe nu verder? Reorganiseren, en daarna fuseren?

Interim-bestuursvoorzitter Theo de Vries is voor Accon avm op zoek naar een koper. Volgens bronnen in het Financieele Dagblad zou het in 2021 door een eigen bestuurscrisis geplaagde Flynth een gesprekspartner zijn voor deze fusieplannen. Tot die tijd is een reorganisatie gaande, die is gericht op ‘het verbeteren van de toekomstige winstgevendheid en de operationele cashflow van de onderneming.’