Het mysterie van de verdwenen jaarrekening 2020 van Accon avm

De telefoon rinkelde. Een tipgever. Of we de jaarrekening 2020 van Accon avm ook hadden gevonden? Die zou namelijk begin oktober op de website van het kantoor zijn gepubliceerd. De informant had het jaarverslag gelezen – inclusief de details van de omzetdaling. En toen – poef! – verdween het jaarverslag alsnog van het internet…

Dus, nee, dat hadden we niet gevonden. We hadden het natuurlijk dolgraag willen vinden. Niet voor niets controleerden we vrijwel dagelijks het handelsregister. Vergeefs.

Het vergeetachtige internet

Ik was dan ook aanstonds geïntrigeerd door de tip. Ik ben namelijk van de generatie journalisten die heeft geleerd dat het internet niets vergeet. Het is nog geen tien jaar geleden dat je in loze dagen nieuws kon maken met de verveelde google-zoekopdracht ‘[NAAM-BEDRIJF] filetype:doc’ of ‘filetype:xls’. Vooral accountantskantoren stonden erom bekend nogal eens onbedoeld privacygevoelige informatie op het hoogsteigen webdomein te jassen. Met de extensie ‘filetype’ kun je je zoekresultaten beperken tot Word- of Excelbestanden – die leverden doorgaans meer nieuwswaardige inhoud op dan de gepolijste corporate powerpoints en pdf’s.

(Gratis tip voor de vennoten onder de accountants die dit lezen: google het domein van je kantoor eens op deze manier!)

Omtrekkende beweging

Tips als die van onze informant wakkeren dan ook de speurzin in ons journalisten aan. In ons repertoire hebben we voldoende middelen om direct mee aan de slag te gaan. Dat doen we liefst in een omtrekkende beweging: natuurlijk kunnen we de woordvoerder van Accon avm bellen om de vraag voor te leggen. Maar waarom niet de zaak al spittend eigenstandig verifiëren? Als dat lukt, dan kun je een voldongen feit presenteren. Is in de browsergeschiedenis van de tipgever de pdf van het jaarverslag bijvoorbeeld alsnog vindbaar? En kunnen we rondbellen? Er zijn voldoende accountants van het kaliber ‘klooien met computers’ die de pdf kunnen hebben gezien.

Graven in het digitale geheugen

En dan is er nog de Google-cache: het geheugen van de zoekgigant is enigszins doorzoekbaar, mits je de juiste URL weet. Die weten we: http://www.acconavm.nl/jaarverslagen-accon-avm/ Maar helaas. Ook dat niet. Tot slot is het historische internetarchief via de zogenaamde Wayback Machine doorzoekbaar. En ook daar is geen jaarverslag te traceren. Na een tijdje speuren, moest ik concluderen dat mijn middelpuntvliedende opties uitgeput waren.

AV-Top 50

Ik besloot eerst maar eens onze Accountancy Vanmorgen Top 50 te publiceren. Daarin hebben wij de omzet van Accon avm geraamd op 87 miljoen euro – een daling van 3,7 procent. Ik liet de zaak voorlopig liggen.

Tot deze week. Want het bleef knagen: dat een accountantskantoor de eigen cijfers niet binnen de wettelijke termijn publiceert is al een veeg teken, maar dat het ze vervolgens wel publiceert, om binnen één dag de publicatie opnieuw in te trekken? Dat heet een menetekel.

Dubbelcijferige omzetdaling?

Bovendien had de tipgever niet alleen gezegd dát het jaarverslag gepubliceerd en binnen één dag weer van het internet verwijderd was, maar ook wát het jaarverslag vermeldde. Namelijk een omzet, in boekjaar 2020, van zo’n 80 miljoen euro. Dat zou een onwaarschijnlijke daling van meer dan 10 procent betekenen. Ongekend in de accountancy. Begin deze week nam ik dan ook alsnog contact op met Accon avm. De timing bleek te passen: afgelopen dinsdag werden de werknemers geïnformeerd over de onregelmatigheden in de boeken en over het besluit tot schorsing van voormalig bestuursvoorzitter Guus Delger. Wij konden daarna bellen met interim-bestuursvoorzitter Theo de Vries. Hem stelde ik deze vraag:

Klopt het dat het jaarverslag al online heeft gestaan?

‘Dat kan kloppen. Het jaarverslag was al verborgen op de site klaargezet, maar stond nog niet online. Kennelijk heeft Google het echter al wel geïndexeerd. Dat was een les voor ons. Als je nog niet definitief gaat publiceren, moet je het nog niet op verborgen plekken online zetten.’

We hebben vernomen dat in het jaarverslag staat dat de omzet is gedaald tot 80 miljoen euro. Klopt dat?

‘Dat weet ik ook nog niet 100 procent. We moeten de correcties nog doorvoeren. Maar ga er maar van uit dat het dichter bij 80 miljoen ligt, dan bij 90 miljoen euro.’

Maar als de 80 miljoen al in de publicatie heeft gestaan, zouden de correcties die Accon avm nu nog overweegt te verrichten, niet moeten leiden tot een omzet van nog minder dan 80 miljoen euro?

‘Nee, absoluut niet. Daar zitten niet echt de grote correcties in. Die zitten ’m in de balansposten. In december hopen we daarover uitsluitsel te geven.’

En daar blijft het bij. Tenzij een tweede tipgever de pdf alsnog in de mailbox wilbert@uitgeversvanmorgen.nl deponeert, moet u voor de precieze cijfers in december de site van Accon avm actief volgen. Voor de duiding ervan kunt u tegen die tijd gegarandeerd bij Accountancy Vanmorgen terecht.