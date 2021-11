Accon-troubleshooter De Vries: “We hebben flinke ingrepen gedaan in de organisatie”

Accon avm zit financieel behoorlijk in de problemen en heeft voormalig bestuursvoorzitter Guus Delger geschorst, liet het accountantskantoor dinsdag weten. Accountancy Vanmorgen ging erover in gesprek met interim-bestuurder Theo de Vries.

De Vries trad in september aan als interim-bestuurder. Toen was al duidelijk dat Accon avm over 2020 verlies heeft geleden, al konden de cijfers nog niet worden gepubliceerd. “We zijn inmiddels een stuk wijzer geworden”, vertelt hij Accountancy Vanmorgen. “Er is nog steeds geen jaarrekening definitief en dat duurt dus langer dan we dachten. We verwachten dat we in december met concrete cijfers naar buiten kunnen komen. Er is op 21 december een aandeelhoudersvergadering voorzien en ik hoop de definitieve cijfers de week daarvoor beschikbaar te hebben. Dat duurt zo lang omdat het verlies groter wordt dan we eerder hebben gedacht. Ik kan niet vertellen hoe groot, omdat we op dit moment nog volop met de accountant bezig zijn om de juiste getallen scherp te krijgen. De goodwill is één van de posten die nog onderwerp van onderzoek zijn. Daarnaast zijn er flinke correcties nodig op het eigen vermogen, dat heeft te maken met foutherstel. Cijfers kan ik daarbij niet geven, maar het beeld is wel zodanig dat we het belangrijk vinden om dit alvast te delen.”

Waar zitten de grootste problemen bij Accon avm?

“Ik heb daarover eerder gezegd dat we moeten kijken naar structurele en incidentele elementen. Inmiddels hebben we gezien dat er ook structurele elementen in zitten en dat heeft ons er toe gebracht dat we een aantal wijzigingen in de organisatie hebben doorgevoerd. Dat heeft te maken met de aansturing, het beter beleggen van verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Daarnaast ook met de werkwijze, de manier waarop de verantwoording van uren richting klanten plaatsvindt. We hebben flinke ingrepen gedaan in die aansturing en werkwijze. Dat moet ons ook een beter beeld geven van hoe de organisatie er werkelijk voor staat en functioneert.

Daarbij gaan we ook een aantal kostenbesparingen doorvoeren. We hebben door onze verliessituatie gezien dat we achterblijven op onze peers, er is gewoon te weinig resultaat. Dat wordt voor een belangrijk deel ook veroorzaakt door zo’n € 6,5 miljoen aan afschrijvingen op goodwill die we elk jaar met ons meeslepen in verband met overnames in het verleden. Dat heeft niet direct 100% invloed op de cashflow, maar is wel een belangrijke storende factor.

“We moeten weer aansluiting zien te vinden bij de prestaties van andere accountantskantoren.”

Buiten die post zien we dat we het ook op een aantal fronten gewoon beter moeten gaan doen. We zijn er mee bezig om daar in de begroting 2022 een aantal flinke stappen in te zetten. Zodanig dat we verwachten dat we in 2022 weer positieve cijfers kunnen schrijven. We moeten weer aansluiting zien te vinden bij de prestaties van andere accountantskantoren.”

Waarom is Guus Delger precies geschorst?

“Hij is in zijn rol als CEO en voormalig CFO eindverantwoordelijk voor de situatie die zich nu helder aftekent en tot uitdrukking gaat komen in de correcties die we moeten aanbrengen in de jaarrekening. Er zullen forse correcties zijn over meerdere jaren, het zal duidelijk zijn dat het daar mee te maken heeft. Ik kan over die cijfers nu nog niet al teveel zeggen, omdat een aantal posten nog niet 100 % vaststaan. Maar het beeld dat daaruit naar voren komt is wel helder, namelijk dat het niet goed is. Over de situatie rond Guus Delger is het voor mij lastig om nu verder iets te zeggen.”