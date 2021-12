Op de dag van de aandeelhoudersvergadering: de jarenlange neergang van Accon avm

Vandaag houdt Accon avm zijn aandeelhoudersvergadering. Als die volgens plan verloopt, en controlerend accountant Mazars de nieuwe jaarstukken ook goedkeurt, zal de nummer 10 van de AV-Top 50 de juiste jaarstukken over 2020 kunnen publiceren. Tijd voor een analyse: wat ging er de afgelopen jaren strategisch mis bij Accon avm?

Dat publicatie van de jaarcijfers tot in december is uitgesteld, komt omdat er fouten in de jaarrekening hersteld moeten worden. Een eerdere jaarrekening is door controlerend accountant Mazars afgelopen zomer weliswaar van een goedkeurende verklaring voorzien, maar nooit gepubliceerd. Topman Guus Delgers werd door het accountantskantoor geschorst, omdat hij door het huidige bestuur van Accon avm verantwoordelijk wordt gehouden voor de geconstateerde financiële onregelmatigheden. Hij zou verbloemd hebben hoe slecht Accon er voor staat, mogelijk zelfs op een frauduleuze manier. Volgens Delgers zelf is daar echter totaal geen sprake van en wordt hem door betrokkenen vooral verweten dat hij een einde heeft gemaakt aan de mislukte overname- en OOB-strategie van Accon avm.

OOB-vergunning

Dat die strategie niet goed heeft uitgepakt, staat buiten kijf. De OOB-vergunning werd in 2019 ingeleverd. Het accountantskantoor met agrarische roots startte in 2016 met OOB-controles, maar bleef op dat gebied een kleine speler. Zes beursfondsen moesten door de terugtrekking van Accon avm op zoek naar een nieuwe accountant. Bij de auditklanten zat een aantal bedrijven met een hoog risicoprofiel: Value8 en de daaraan gelieerde bedrijven IEX Group en Nedsense Enterprises bijvoorbeeld. Ook nam Accon avm enige tijd de controle op zich van biotechbedrijf Esperite, dat financiële problemen kende en meerdere malen de jaarcijfers uitstelde. Het accountantskantoor gaf geen goedkeuring aan de cijfers over 2017 van Esperite. Volgens het bedrijf zelf was het zorgvuldig bij het aantrekken van nieuwe klanten in het OOB-segment, maar de AFM stelde wel vragen over de manier waarop nieuwe klanten werden geaccepteerd. Hoe dan ook hadden de OOB-klanten een heel ander profiel dan de MKB- en agrobedrijven waar Accon avm zich normaal gesproken op richt.

Groeidoelstelling niet behaald

Daarnaast mikte Accon avm jarenlang op groei door een combinatie van overnames en autonome omzetgroei. Beiden kwamen nooit echt van de grond. Topman Peter Feijtel was ongeveer twintig jaar bestuursvoorzitter bij Accon avm toen hij in het voorjaar 2019 zijn vertrek aankondigde. Feijtel sprak ooit de ambitie uit het kantoor in omzet te willen verdubbelen, maar bij zijn vertrek was duidelijk dat daar niet veel van terecht was gekomen. Het bedrijf boekte op het hoogtepunt in 2009 een omzet van € 115 miljoen. In de jaren daarna liep de omzet echter vooral terug, ondanks diverse overnames.

De overnames op een rij

In het verleden waren er onder meer grote overnames van AVM (2006) en de Noordelijke Accountantsunie (2007). De afgelopen jaren ging het om de volgende acquisities:

2014



ROZA accountants (Amersfoort, Opheusden, Gorinchem en Veenendaal)

Zoys Accountants & Belastingadviseurs (Soest)

BBT Supportancy (Meppel)

Smelt Coster Accountants (Enschede)

2015

Berndsen Van de Beek & Partners (Putten)

AccSal Accountants en Salarisspecialisten (Zaandijk)

2017

2018

Toenmalig hoofdredacteur van Accountancy Vanmorgen Frans Heitling becijferde in 2019 al dat er bij Accon avm amper sprake was van groei en al die overnames bovendien nauwelijks iets bijdroegen. Nog in het jaarverslag 2018 meldt het accountantskantoor over acquisities: ‘Om kwaliteit te kunnen blijven bieden aan onze klanten, te voldoen aan wet- en regelgeving en te kunnen blijven investeren in dienstverlening, innovatie en automatisering is schaalgrootte van wezenlijk belang. Naast autonome groei is groei door overnames daarom één van de belangrijke speerpunten voor acconnavm.’

Een jaar later, onder de nieuwe bestuurder Guus Delgers, blijkt dat de mislukking is erkend. In het jaarverslag 2019 wordt gemeld: ‘Na jarenlange focus op basisverbreding en groei door overnames, is autonome ontwikkeling het speerpunt van beleid geworden.’ De raad van bestuur meldt in hetzelfde verslag opmerkelijk genoeg dat het kantoor in het afgelopen decennium een snelle groei heeft doorgemaakt, met name door overnames. ‘Deze groei heeft gezorgd voor een sterke organisatie met een landelijke spreiding en voldoende capaciteit om zelfstandig de benodigde investeringen in kwaliteit, kennis en ICT te dragen. Een ander gevolg van deze sterke groei is echter dat er de laatste jaren veel aandacht is uitgegaan naar integratie van nieuwe praktijken en sturing op financiën.’ Dat is feitelijk onjuist, want de omzet van Accon ging (zoals eerder in dit artikel op een rij gezet) van € 115,5 miljoen in 2009 naar € 90,3 miljoen in 2019.

De gevolgen

Waar resulteert dat alles in? Accon avm draaide in 2020 in elk geval verlies en zag de omzet dalen, bevestigde interim-puinruimer Theo de Vries al. Nota bene in een markt waarin vrijwel elk kantoor de omzet zag stijgen. De Vries liet al weten dat het verlies groter zal zijn dan aanvankelijk bij het accountantskantoor werd gedacht. Ook zullen de nieuwe jaarcijfers over 2020 gepaard gaan met correcties van de cijfers over eerdere boekjaren. Er zijn flinke correcties nodig op het eigen vermogen, waaronder waarschijnlijk de relatief hoge immateriële activapost. Een andere balanspost die ter discussie stond, is de post onderhanden werk. Wij hopen op deze site spoedig duidelijkheid te geven over hoe Accon avm er daadwerkelijk voor staat.