PwC geeft al realtime inzicht in CO2-uitstoot medewerkers

Om klimaatdoelen te halen wil het kabinet dat grote werkgevers de emissies van woon-werkverkeer en zakelijke reizen van hun werknemers gaan bijhouden. Bedrijven vrezen extra lastendruk, schreef het FD. PwC heeft de oplossing al in huis, meldt het accountantskantoor. De Environmental Footprint Insights (EFI) geeft iedere medewerker inzicht in de CO2-uitstoot van hun reizen, welk vervoermiddel zij ook kiezen. Met het gebruik van EFI kan PwC nu al voldoen aan de kabinetsplannen om de emissies van woon-werkverkeer en zakelijke reizen bij te houden.

In 2019 was de totale mobiliteit van PwC Nederland goed voor bijna 90% van de CO2-uitstoot van PwC Nederland. “Daar ligt voor ons de grootste uitdaging als we onze Net Zero ambitie willen bereiken” zegt Renate de Lange, bestuurslid van PwC en verantwoordelijk voor corporate sustainability. “Door inzichtelijk te maken hoe deze uitstoot tot stand komt creëer je bewustwording. Die bewustwording vormt de basis voor gedragsverandering. Wij hebben nu bijna een jaar ervaring met onze EFI-tool en het levert vrijwel geen extra lastendruk op. Met onze aanpak hoeven bedrijven zich daar geen zorgen over te maken”

Uit onderzoek van PwC blijkt dat medewerkers verschillende hindernissen ervaren als het gaat om het veranderen van reisgedrag. Zo hebben ze geen inzicht in de voetafdruk van hun reisgedrag. De Environmental Footprint Insights-tool, een CO2-dashboard om de CO2-voetafdruk van bedrijven en medewerkers te monitoren, stelt de organisatie, het management en de medewerkers in staat om hun projecten duurzamer te plannen en uit te voeren. De CO2-voetdruk wordt niet alleen uitgedrukt in CO2 ton, maar ook in kosten op basis van onze interne CO2-prijs van € 100 per ton en geeft de tool inzicht in het aantal bomen dat nodig is om de uitstoot te absorberen.

“Wij hebben nu bijna een jaar ervaring met de EFI-tool opgedaan en weten daarom goed waar organisaties tegenaan lopen. Het begint met inzicht en daarmee bewustwording. Maar je hebt flankerend beleid nodig, je moet medewerkers keuzemogelijkheden geven; hybride werken, leasecontracten van brandstofauto’s openbreken, een ruime fietsregeling, met de trein in plaats van het vliegtuig. Alleen als je het benadert door te kijken naar de organisatie als geheel, kun je veranderingen op een duurzame manier realiseren”, aldus De Lange.