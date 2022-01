Werkgevers moeten CO2-uitstoot werknemers gaan bijhouden

Het nieuwe kabinet komt waarschijnlijk met een maatregel waardoor grote werkgevers de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke reizen van werknemers moeten gaan bijhouden. De vrees bestaat dat dat gepaard gaat met een toename van de lastendruk, meldt het FD.

Klimaatakkoord

De nieuwe regel volgt uit het in 2019 gesloten Klimaatakkoord. Het nieuwe kabinet wil emissies die werknemers veroorzaken bij reizen voor en naar het werk in kaart brengen en normeren, om de in het Klimaatakkoord afgesproken klimaatdoelen te behalen. Eigenlijk had de regeling al per 1 januari 2022 in moeten gaan, maar omdat de kabinetsformatie zo lang heeft geduurd is er nog niet mee ingestemd. De verwachting is dat het nieuwe kabinet dat alsnog snel zal doen.

Registratie

Bedrijven met meer dan 100 werknemers zullen als gevolg daarvan moeten bijhouden hoe een werknemer reist: met het openbaar vervoer, de fiets of met de auto. Ook kan het noodzakelijk zijn uit te zoeken in wat voor soort auto de werknemer reist, omdat niet iedere auto dezelfde hoeveelheid CO₂ uitstoot. De eerste paar jaar moeten bedrijven alleen de uitstoot meten. Vanaf 2026 wil het kabinet echter ook een norm voor CO₂-uitstoot opleggen voor zakelijke reizen.

Lastendruk

Naar schatting vallen ongeveer 7000 bedrijven onder de nieuwe regel. De Bovag vreest voor extra lastendruk voor bedrijven. Nog maar weinig werkgevers lijken bovendien op de hoogte te zijn van de nieuwe maatregel. VNO-NCW staat ‘constructief’ tegenover de plannen, al mag de regeling wat de werkgeversorganisatie betreft niet de privacy van werknemers schenden of leiden tot een grote administratieve druk voor werkgevers.

Bron: FD