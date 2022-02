Laadkosten elektrische auto werknemer doorbelasten aan werkgever

Hoe kan de werknemer de thuislaadkosten van een elektrische auto van de zaak doorbelasten aan de werkgever?

De werkgever vergoedt de brandstofkosten van een auto van de zaak door middel van een brandstofpas van de zaak of door het bijhouden van een kilometerregistratie. Als de werknemer een elektrische auto van de zaak rijdt, werkt dat net iets anders.

Charge Point Operator

Hoe de vergoeding werkt hangt af van de Charge Point Operator (CPO). Een CPO is een bedrijf dat laadpalen plaatst en beheert, denk aan Vattenfall, Eneco, New Motion en Allego. Een CPO bepaalt zelf de tarieven. Een standaardtarief is er dus niet. Sommige CPO’s werken bijvoorbeeld met een vaste vergoeding per kWh of met een standaardtarief plus gebruikte kWh. Bij Eneco kan je het stroomtarief thuis zelf invoeren.

Stroomkosten doorgeven

De werkgever maakt met de zakelijke rijder afspraken over de vergoeding van het aantal gebruikte kWh, oftewel de stroomkosten.

De leaserijder kan deze kosten op twee manieren aan de werkgever doorgeven:

1 Automatisch via de thuislaadpaal

Als zowel het leasecontract, de laadpaal thuis als de laadpas op naam van de werkgever staat, gaat er elke maand automatisch een overzicht van de gebruikte laadkosten naar de werkgever. De werknemer hoeft hier dus verder niets voor te doen. Hiervoor heeft de werknemer een slimme laadpaal nodig.

2 Handmatig via de verbruiksmeter

Op een apart gemonteerde kWh-meter (MID-kilowattuurmeter) in de meterkast kan de werknemer aflezen hoeveel laadstroom hij heeft verbruikt. Als de werknemer dit maandelijks checkt en de gebruikte stroom vermenigvuldigt met het normale tarief dat hij voor thuisstroom betaalt, kan hij de kosten declareren bij de werkgever.

De werkgever mag ook de kosten voor het plaatsen van een laadpaal en mogelijke aanpassing van de meterkast vergoeden. Dit wordt gezien als gebruikskosten van de auto.

Heeft de werknemer geen leasecontract en staat de auto op zijn naam, dan krijg hij de maximale onbelaste reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer. Dit bedrag geldt ook voor openbare laadpalen.

Afspraken over laadkosten

De energiekosten stijgen en daarmee ook de laadkosten. Het is verstandig om vooraf afspraken te maken over de laadkosten. Afhankelijk van de energieleverancier kan de werknemer ook handmatig de kWh-kosten instellen. Als de kosten bijvoorbeeld eerst 0,23 cent per kWh waren en deze zijn naar 0,27 cent gestegen, kan de werknemer het bedrag aanpassen.

Let op: als de werknemer meer laadkosten doorberekent aan de werkgever dan hij heeft verbruikt, ziet de Belastingdienst dit als loon dat kan worden belast.

Bron: VZR.nl