Gezocht: Big 4-talent (studieschuld geen bezwaar)

Steeds meer bedrijven, ook in het MKB, lokken financials weg bij Big 4-kantoren door hun studieschuld over te nemen. Dat constateert recruitmentorganisatie Robert Walters.

De studiekosten van jonge professionals die registeraccountant of registercontroller willen worden, lopen al snel op tot meer dan 20 duizend euro. Na afstuderen wordt de studieschuld in een aantal jaren afgeboekt. Kiest de medewerker echter voor een andere werkgever voordat de studieschuld is afgelost, dan moet hij/zij het restant van de schuld uit eigen zak betalen.

Meer bedrijven

Grote Nederlandse multinationals die RA’s of RC’s van de Big 4 willen aantrekken nemen deze studieschuld al langer over om nieuw talent aan zich te kunnen binden. Maar vanwege de krapte op de arbeidsmarkt wenden nu ook steeds vaker internationale corporates, mkb-organisaties en scale-ups zich tot deze wervingsmethode. Dat constateert recruitmentorganisatie Robert Walters.

Geen studieverlof meer

Jim Witte, senior consultant bij recruitmentorganisatie Robert Walters: ‘We zien dat jonge financials van Big 4-kantoren vaker voor Nederlandse multinationals kiezen. Tegelijkertijd zien we dat scale-ups graag een RA in dienst willen nemen om bijvoorbeeld een beursgang te begeleiden, of om als ervaren sparringpartner van de CFO te dienen bij strategische beslissingen. En het mkb investeert liever in professionals die geen wekelijkse studiedag meer nodig hebben omdat ze hun titel al op zak hebben.’

Schaars talent

Wat al deze organisaties gemeen hebben is dat het overnemen van de studieschuld steeds vaker noodzakelijk is om schaars talent aan te trekken. Witte zag deze trend in 2019 voor het eerst opkomen, en hij merkt dat de arbeidsmarkt voor RA’s en RC’s momenteel nog krapper is dan voor de pandemie. Daar komt nog bij dat veel van de RA’s en RC’s die tijdens de eerdere lockdowns al tot de conclusie kwamen toe te zijn aan iets nieuws inmiddels een overstap hebben gemaakt. Zij gaan volgens Witte op korte termijn niet nog een keer switchen. Daardoor moeten bedrijven vaker dan voorheen vissen in de vijver van de Big 4.

Big 4-talent wil best weg

Witte ziet nog geen massale uitstroom van de Big 4 naar het bedrijfsleven, maar wel stapt talent eerder over. ‘Heerste er vroeger ondanks de werkdruk nog vaak een gevoel van “even op de tanden bijten” om dan na zo’n vijf of zes jaar uit te stromen, nu spreek ik regelmatig professionals die na een jaar of twee, drie, al beseffen dat de Big 4 niets voor hen is. En door die vroegere overstap is dus vaak de studieschuld nog niet volledig afgeboekt.’

Werk en privé

Ook versnelt de pandemie een trend die volgens Witte al een tijd gaande is onder Big 4-talent, namelijk de zoektocht naar een betere balans tussen werk en privé. Witte: ‘De Big 4-cultuur is toch wat conservatief en het is nog maar de vraag in hoeverre deze kantoren na de pandemie ook flexibel blijven. Een overstap naar een ander bedrijft biedt daarom twee mooie kansen: enerzijds kun je overstappen naar een organisatie zonder je druk te hoeven maken over het afbetalen van je studieschuld, en tegelijkertijd vertrek je naar een bedrijf met een betere work-life balance.’