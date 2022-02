Definitieve berekening vierde en vijfde aanvraagperiode NOW aanvragen

Een definitieve berekening van de tegemoetkoming NOW voor de vierde en vijfde aanvraagperiode is nu aan te vragen bij UWV. Hiervoor is tijd tot 22 februari 2023.

Werkgevers met een tegemoetkoming NOW voor de vierde aanvraagperiode (januari, februari en maart 2021) of voor de vijfde aanvraagperiode (april, mei en juni 2021) kunnen nu een definitieve berekening aanvragen bij UWV.

Vraag apart een definitieve berekening aan:

per aanvraagperiode

Als de werkgever voor vierde aanvraagperiode en de vijfde aanvraagperiode een tegemoetkoming heeft ontvangen, moet je voor beide aanvraagperiodes apart een definitieve berekening aanvragen.

Vraag voor alle loonheffingennummers apart een definitieve berekening aan.

De werkgever heeft tot en met woensdag 22 februari 2023 de tijd om de aanvragen te doen.

Bij het invullen van het formulier heb je het volgende nodig:

bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, KVK-nummer, gegevens contactpersoon;

loonheffingennummer waarvoor de werkgever een tegemoetkoming heeft ontvangen;

netto-omzet in de referentieperiode;

netto-omzet in de periode waarover de werkgever NOW heeft aangevraagd;

werkelijke percentage omzetverlies;

hoogte van het bedrag dat de werkgever als voorschot heeft ontvangen;

rekeningnummer en kopie van het bankafschrift;

In bepaalde gevallen: een accountantsverklaring of derdenverklaring.

Aanvragen definitieve berekening NOW vierde aanvraagperiode

Aanvragen definitieve berekening NOW vijfde aanvraagperiode

