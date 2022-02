Achtste periode NOW maandag open, vooral horeca profiteerde van zevende periode

Voor de maanden januari tot en maart 2022 kunnen werkgevers opnieuw loonsteun aanvragen bij UWV. Het loket voor deze achtste periode NOW opent aanstaande maandag 14 februari en blijft open tot en met woensdag 13 april. Er is een kleine wijziging in de berekening van de forfaitaire opslag.

Voorwaarden achtste periode NOW

Ook nu staat de regeling weer open voor werkgevers met een minimaal omzetverlies van 20 procent, meldt UWV. De voorwaarden zijn grotendeels gelijk aan die van de zevende periode NOW. Het vergoedingspercentage blijft 85 procent en het maximaal op te geven percentage omzetverlies blijft begrensd op 90 procent. Er is een kleine wijziging in de berekening van de forfaitaire opslag, de opslag voor werkgeverskosten. Dit komt omdat het systeem waarin de loongegevens staan die de basis vormen voor de NOW-tegemoetkoming, de polisadministratie, is gewijzigd per 1 januari. De berekening van de NOW is daaraan aangepast om de vergoeding gelijk te houden. Net als in de zevende periode NOW komen ook nu starters weer in aanmerking voor NOW. Voorwaarde is dat het bedrijf uiterlijk op 1 oktober 2021 is gestart.

UWV betaalt in eerste instantie zoals altijd een voorschot van 80 procent van de berekende tegemoetkoming. Het voorschot wordt betaald in drie termijnen. Alle informatie over de achtste periode NOW is te vinden op de website van UWV.

Zevende periode NOW

De uitkeringsinstantie heeft ook de cijfers op een rij gezet van de zevende NOW-periode. UWV heeft in totaal bijna 41.000 aanvragen toegekend voor de zevende periode, die betrekking had op de maanden november en december 2021. Deze werkgevers, die samen zo’n 702 duizend mensen in dienst hebben, ontvingen in totaal een voorschotbedrag van ruim 907 miljoen euro. Veruit de meeste toekenningen, 40 procent, gaan naar de sector horeca en catering. Deze 16.442 horecawerkgevers ontvangen samen een voorschotbedrag van 289 miljoen euro.

