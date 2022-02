Taakstraf voor accountant die vriend halve ton lichter maakte

Een accountant die een bevriende eigenaar van een boerenbedrijf ruim een halve ton afhandig maakte én als penningmeester van een dorpshuis nog eens eenzelfde bedrag ‘leende’, heeft van het gerechtshof een taakstraf opgelegd gekregen van 220 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf.

De 65-jarige accountant werd ervan verdacht dat hij tussen september 2007 en januari 2014 in totaal ruim € 51.000 had verduisterd door geld over te maken van de rekening van een boer met wie hij bevriend was. De man stelde dat hij de bedragen mocht overmaken omdat hij met de benadeelde agrariër was overeengekomen dat hij € 155.000 zou ontvangen als een soort van schadevergoeding voor het niet doorgaan van een maatschap. Daarin zou de benadeelde in 2006 zijn bedrijf, een boerderij en grond inbrengen, terwijl de accountant zijn kennis, ervaring en arbeid zou inbrengen. Gaandeweg zou de man dan verschillende componenten uit de maatschap overnemen. Maar in 2007 trok de beoogde partner zich terug en die vond dat hij daarom een bedrag schuldig was – zo stelt althans de accountant zelf. Die had een algehele volmacht en mocht de bedragen daarom naar zichzelf overmaken.

De man was voorheen in loondienst bij Accon AVM en sinds 2008 actief als zelfstandig adviseur. Zijn vriend, geboren in 1931, stond hij al jaren bij en sinds 2007, toen de man een hersenbloeding had gekregen, had hij een algehele volmacht om diens zaken te behartigen. Daar wist toenmalig werkgever Accon AVM niet van.

Accountant moet belang van vastlegging beseffen

Het hof oordeelt net als de rechtbank eerder dat er geen enkele schriftelijke of andersoortige onderbouwing is van het plan voor de maatschap. Dat er vanwege de gestelde hechte vriendschapsband niets op papier stond, vindt het hof onaannemelijk. ‘gelet op de grote financiële en andersoortige gevolgen van het aangaan van een maatschap’. ‘Dit geldt des te meer in geval van verdachte, die op dit gebied als professional moet worden beschouwd. Van verdachte mag worden aangenomen dat hij zou hebben beseft dat juist wanneer sprake is van zowel een zakelijk dienstverband als een vriendschappelijke band, het des te belangrijker is om afspraken hieromtrent schriftelijk vast te leggen.’ De accountant had zelf nota bene aangegeven dat hij huiverig was voor het ontstaan van problemen in de familie van de agrariër door het aangaan van een maatschap, voegt het hof daaraan toe.

Werkgever niet op de hoogte gesteld

Dat er sprake zou zijn van een schadevergoeding is daardoor ook niet aannemelijk, en al helemaal niet omdat hierover evenmin afspraken zijn terug te vinden. Het hof verwijst naar het beroep van de verdachte: ‘Naar algemene ervaringsregels is het in deze sector uiterst ongebruikelijk voor een professional dergelijke afspraken rond grote bedragen niet te administreren. Overigens geldt ook hier dat verdachte ten tijde van de vaststelling van het bedrag, volgens verdachtes verklaring in januari 2007, in dienst was bij Accon AVM. Gelet op dit dienstverband zou hij gehouden zijn geweest zijn werkgever op de hoogte te stellen dat er sprake was van een overeenkomst op grond waarvan hij van een cliënt € 155.000 zou ontvangen.’ Tot slot is het ‘een naar uiterlijke verschijningsvorm opmerkelijke vorm van het uitkeren van een schadevergoeding’ om zelf bedragen naar de eigen rekening over te maken. ‘Het was logischer was geweest om deze schadevergoeding rechtstreeks en onder vermelding van de specifieke grondslag van de betaling naar de rekening van verdachte over te maken. Desgevraagd heeft verdachte hierover ter zitting geen verhelderende verklaring kunnen geven.’

Bovendien lijkt het er eerder op dat de accorderingen voor de betalingen niet door de benadeelde vriend, maar door de accountant zelf zijn gezet, zo volgt de rechter het oordeel van een handschriftdeskundige.

Geleend van het dorpshuis

Vervolgens beoordeelt het hof ook de beschuldiging dat de man een kleine € 50.000 heeft geleend van een dorpshuis waarvan hij tussen 2009 en 2016 penningmeester was en dat niet correct heeft verwerkt in de jaarrekeningen. Toen de nieuwe penningmeester aantrad, bleek de jaarrekening 2015 incompleet en de spaarrekening van het dorpshuis nagenoeg leeg. Het meeste geld bleek in 2010 van deze rekening overgemaakt naar de lopende rekening van het dorpshuis. En daarvan is weer een groot deel naar de rekening van de verdachte geboekt, zo bekende hij eerder. ‘Het hof overweegt hieromtrent, dat verdachte door het niet vermelden op de jaarrekeningen en balansen van zijn leningen van het dorpshuis essentiële informatie heeft achtergehouden. Hij heeft door deze gegevens weg te laten geen juist beeld gegeven van de financiële situatie van het dorpshuis, waartoe hij als penningmeester wel verplicht was. Uit zijn verklaring ter zitting bij het hof blijkt dat hij deze gegevens welbewust heeft weggelaten. Er is daarmee sprake van valselijk opmaken van de betreffende geschriften.’

Eigenbelang keer op keer vooropgesteld

De slotsom luidt dan ook: ‘Door zijn handelwijze heeft verdachte de slachtoffers, een bejaarde man/vriend die hij als accountant reeds jarenlang bijstond en die hem gevolmachtigd had en wiens financiële belangen hij diende te behartigen, en een dorpsvereniging waarvan hij penningmeester was, financieel ernstig gedupeerd. Het hof rekent het verdachte zwaar aan dat hij in een periode van meerdere jaren telkens opnieuw de beslissing heeft genomen zich geld toe te eigenen, waarbij hij keer op keer het in hem gestelde vertrouwen heeft beschaamd. Verdachte heeft zijn eigen financiële belangen keer op keer boven de belangen van de gedupeerden gesteld en misbruik gemaakt van zijn vertrouwenspositie.’

Dat levert in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op, maar gezien de overschrijding van de redelijke termijn en de relatieve ouderdom van het bewezenverklaarde, vindt het hof een voorwaardelijke gevangenisstraf toch meer passend. De man krijgt drie maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 220 uur. Dat is een milder vonnis dan van de rechtbank Noord-Nederland in maart 2019: die kwam nog tot een ta

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10 februari 2022