Tot nu toe ruim 15.000 aanvragen voor achtste periode NOW

De horeca- en cateringsector heeft het grootste aandeel in de toegekende aanvragen en het toegekende voorschot voor de achtste periode van de NOW, meldt UWV. Bijna 3500 horecawerkgevers ontvingen tot nu toe ruim 43 miljoen euro als voorschot. In totaal heeft UWV inmiddels zo’n 149 miljoen euro uitgekeerd aan deze werkgevers.

Achtste periode NOW

Werkgevers kunnen sinds 14 februari loonsteun aanvragen voor de maanden januari tot en maart 2022. Ook in de achtste periode NOW staat de regeling weer open voor werkgevers met een minimaal omzetverlies van 20 procent. De voorwaarden zijn grotendeels gelijk aan die van de zevende periode NOW. Het vergoedingspercentage blijft 85 procent en het maximaal op te geven percentage omzetverlies blijft begrensd op 90 procent. Net als in de zevende periode NOW komen ook nu starters weer in aanmerking voor NOW. Voorwaarde is dat het bedrijf uiterlijk op 1 oktober 2021 is gestart. Werkgevers kunnen nog tot en met 13 april loonsteun aanvragen voor de maanden januari tot en met maart 2022.

Verwacht omzetverlies gemiddeld 56 procent

In totaal zijn er tot nu toe ruim 15.000 aanvragen voor de achtste periode NOW binnengekomen. De factsheet met cijfers die UWV nu naar buiten brengt is gebaseerd op de 8.135 verwerkte aanvragen tot en met vrijdag 25 februari. Daarvan zijn er 7.892 goedgekeurd. Deze werkgevers, met in totaal ruim 170.000 werknemers, hebben allemaal de eerste termijn van hun voorschot ontvangen, in totaal dus 149 miljoen euro. Het opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 56 procent.

Cijfers per sector, regio en bedrijfsgrootte

De factsheet die UWV publiceert geeft inzicht in de toekenningen per sector, arbeidsmarktregio en gemeente. Ook is informatie opgenomen over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang.

Het grootste aandeel in het aantal toekenningen hebben de sectoren horeca en catering (3.478), overige commerciële dienstverlening (1.304) en detailhandel (895);

Het totale voorschotbedrag is het hoogst voor de sector horeca en catering (eerste termijn € 43 miljoen), gevolgd door vervoer en logistiek (eerste termijn € 38 miljoen) en overige commerciële dienstverlening (eerste termijn € 18 miljoen);

Veruit de meeste toekenningen, 4.578 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan 10 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 45 toegekende aanvragen;

Van alle arbeidsmarktregio’s heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (1.400), gevolgd door Rijnmond (608) en Midden-Utrecht (455).

Klik hier voor de volledige factsheet (pdf)

Bron: UWV