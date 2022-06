Rotterdamse boekhouder hoort 3,5 jaar cel eisen wegens witwassen

Tegen de eigenaar T.R. van een Rotterdams administratiekantoor eist het Openbaar Ministerie 3,5 jaar cel wegens onder meer witwassen. Na een onderzoek van zes jaar denkt justitie voldoende bewijs te hebben tegen de van oorsprong Pakistaanse ondernemer.

Een sportschoolhouder kwam in april 2018 naar het kantoor van R. Hij wilde zijn zaak uitbreiden. Hij had er het geld voor maar zat met één probleem: het was zwart geld. Of de financiële man hiervoor misschien een oplossing wist. De geboren Pakistaan zei dat hij wel kon helpen. Tegen een honorarium van 10 procent van het met de transactie gemoeide bedrag zou hij ervoor zorgen dat het zwarte geld witgewassen werd, onder meer door het te investeren in Rotterdams vastgoed.

Zes jaar onderzoek

Deze details kwamen deze week naar boven in de rechtszaak tegen T.R (50) en acht andere betrokkenen. Justitie deed zes jaar onderzoek en ontdekte dat de administrateur grote sommen zwart geld investeerde in Dubai en recreatieparken in en buiten Nederland. Het OM schat dat T.R. aan zijn praktijken tenminste 1,5 miljoen euro heeft overgehouden. De Pakistaan kreeg hierbij onder meer hulp van een ex-advocaat uit Schiedam, stelt justitie. Hij zou tonnen aan zwart geld hebben weggesluisd. Alleen al in een kluis bij de ABNAMRO-bank aan de Coolsingel die door R. werd gehuurd, vond de politie 309.000 euro aan cash. De boekhouder kon de herkomst van dit geld niet verklaren.

Celstraf

Het OM eist tegen Tahir R. 3,5 jaar cel. Ook wil justitie dat hij vijf jaar niet als accountant, boekhouder en belastingadviseur mag werken en de dik 316.000 euro die hij opstreek, verbeurd wordt verklaard. Tegen een andere verdachte werd een jaar vel geëist. Tegen beide mannen is ook nog een boete van een halve ton geëist.

Bron: AD