Nu geopend: subsidieloket voor zorgmedewerker met covidklachten

De subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers biedt tijdelijke ondersteuning aan werkgevers in de sector zorg en welzijn om langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor de zorg. Van 15 juni t/m 31 juli kunnen werkgevers subsidie aanvragen.

Het gaat om werknemers die in het begin van de coronapandemie langdurig ziek zijn geworden. Vanwege het tekort aan zorgpersoneel is het behoud van deze werknemers gewenst, maar door de druk op de zorg en de coronamaatregelen zijn er beperkingen geweest voor hun re-integratie.

Langer herstel

De regeling stimuleert werkgevers om een vrijwillige verlengde loondoorbetaling af te spreken met de betreffende werknemers, zodat de periode voor herstel en re-integratie wordt verlengd. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van de verlengde loondoorbetaling. Het doel is om daarmee meer langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor het werk in de zorg.

Voorwaarden

Werkgevers kunnen deze subsidie aanvragen als:

voor een werknemer na het tweede ziektejaar een verlengde loondoorbetaling van minimaal 6 maanden is afgesproken;

het een werknemer betreft die in de periode maart tot en met december 2020 langdurig ziek werd;

het UWV deze vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling heeft bevestigd.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt € 1.100 per maand waarin een verlengde loondoorbetaling heeft plaatsgevonden. Werkgevers ontvangen een voorschot op de subsidie op basis van de afgesproken duur van de verlenging (minimaal 6, maximaal 12 maanden). De subsidie wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van het aantal maanden dat de loondoorbetaling bij ziekte na het tweede ziektejaar is doorbetaald. Als die periode korter is dan de afgesproken duur van de verlenging, kan de overheid het te veel ontvangen bedrag terugvorderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de medewerker het werk volledig heeft hervat, is overgegaan naar een andere werkgever, of is overleden. Werkgevers moeten dit dan melden.

Na afloop van de loondoorbetaling bij ziekte kunnen mensen, zoals iedereen die door ziekte of arbeidsongeschiktheid minder of niet kan werken, een WIA-uitkering aanvragen.