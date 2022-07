Verzuimkosten: waar bestaan ze uit?

Veel werkgevers onderschatten de kosten van een zieke medewerker. Als accountant kunt u uw klanten helpen deze kosten terug te dringen. Wist u dat een zieke medewerker een werkgever gemiddeld 230 tot 300 euro per dag kost? Dit kan oplopen tot wel 400 euro per dag. In dit artikel legt verzuimspecialist Sazas uit wat een zieke medewerker kost en waaruit die kosten bestaan.



Een werkgever betaalt niet alleen het loon door, maar maakt ook veel kosten voor andere zaken. Zo daalt de productie en betaalt de werkgever bijvoorbeeld voor vervanging, verzuimbegeleiding en arbodienstverlening. Hieronder worden de verschillende kosten uitgelegd.

Loondoorbetaling

Doorbetaling van het loon is de hoogste kostenpost bij verzuim. Meestal is een werkgever verplicht om het salaris van de medewerker twee jaar lang door te betalen. Dat geldt niet voor medewerkers die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Zij krijgen hun loon nog maximaal dertien weken doorbetaald. En in sommige gevallen komt een medewerker meteen in de Ziektewet, bijvoorbeeld bij verzuim als gevolg van zwangerschap en orgaandonaties. In dat geval betaalt UWV het loon. Maar zoals gezegd: meestal moet de werkgever zelf het salaris van een medewerker doorbetalen tijdens ziekte.

Hoeveel procent van het loon moet een werkgever precies betalen aan de zieke medewerker? Dat is vastgelegd in de cao of arbeidsovereenkomst. In de eerste twee ziektejaren ontvangt de medewerker sowieso minimaal zeventig procent van zijn (bruto)salaris. De vakantietoeslag valt hieronder, maar bijvoorbeeld ook een dertiende maand, bonusregeling, provisie, enzovoort. Ook betaalt de werkgever de pensioenpremie door. Komt de te betalen zeventig procent lager uit dan het minimumloon? Dan moet de werkgever in het eerste ziektejaar aanvullen tot deze grens. In het tweede jaar vervalt deze ‘minimumbescherming’.

Let op: is bij de zieke medewerker sprake van zogeheten ‘variabele loonbestanddelen’, zoals een ploegen-, overwerk- of onregelmatigheidstoeslag, een maandbonus of provisie? Dan moeten deze zaken ook worden meegenomen in de loondoorbetaling. Het gemiddelde loon, dat een medewerker had kunnen verdienen wanneer hij had kunnen doorwerken, is de richtlijn.

Verlies van productie of dienstverlening

Komt een medewerker ziek thuis te zitten, dan betekent dat hij of zij het werk niet meer kan uitvoeren. Dat houdt in dat de werkgever productie verliest en de dienstverlening eronder lijdt. En dat kost geld.

Vervanging

Om alles zoveel mogelijk te laten doordraaien, kan het nodig zijn dat de werkgever vervanging regelt voor de zieke medewerker. Hier hangt vanzelfsprekend een prijskaartje aan. Daarbij heeft een werkgever vaak niet meteen een vervanger. En hij of zij zal waarschijnlijk nog niet meteen dezelfde productiviteit en prestaties leveren als de zieke medewerker.

Verzuimbegeleiding

Volgens de Wet verbetering poortwachter is het verplicht dat de werkgever de zieke medewerker vanaf de eerste dag actieve verzuimbegeleiding aanbiedt. Dit om hem of haar zo snel mogelijk weer te laten terugkeren naar het werk. Deze verzuimbegeleiding kan de werkgever in eigen hand houden of uitbesteden aan een specialist. Voor verzuimbegeleiding maakt een werkgever altijd kosten.

Re-integratie

Soms is er extra hulp en ondersteuning nodig om een medewerker te laten terugkeren naar de werkplek of naar een andere functie binnen het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan opleidingen, trainingen, ondersteuning door een therapeut, aanpassing van de werkplek en apparatuur en eventuele extra inhuur van een arbodienst.

Een re-integratietraject is tijdrovend en kostbaar; uw klanten kunnen dit onderschatten. Ook eist het traject inspanningen van zowel werkgever als medewerker: volgens de Wet verbetering poortwachter moeten beide partijen zich actief inzetten voor de re-integratie.

Loonsanctie

Is een medewerker langer dan 104 weken arbeidsongeschikt? Dan mag hij of zij een WIA-uitkering aanvragen. UWV bekijkt dan of er voldoende inspanningen zijn geleverd om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Is dat niet het geval, dan kan UWV de werkgever dwingen om een loonsanctie te betalen. Dat betekent dat de werkgever het loon van de medewerker maximaal één jaar langer moet doorbetalen.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Bron: Sazas

Meer weten?

Als accountant kunt u uw klanten informeren over praktische zaken rond verzuimbeleid. Sazas kan als verzuimspecialist u en uw klanten professioneel ondersteunen op het gebied van verzuim én verzuimpreventie. Neem een kijkje in de Sazas Kennisbank, met veel praktische informatie over verzuim, of bekijk met welke verzuimdiensten Sazas u en uw klanten op het gebied van verzuim kan ondersteunen.