Werknemers wisselden in 2021 weer net zo vaak van baan als voor corona

Anders dan in 2020, toen er na het uitbreken van de coronapandemie minder vaak werd overgestapt naar een andere werkgever, wisselden werknemers in 2021 weer vaker van baan. Ook kwamen werknemers minder vaak binnen een jaar zonder baan te zitten. Daarmee was de werknemersdynamiek terug op het niveau van voor corona. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Van de 7,9 miljoen werknemers die in januari 2021 een baan hadden, had in december van dat jaar bijna 79 procent dezelfde baan en bijna 14 procent (ruim een miljoen) een andere werknemersbaan. Ruim 7 procent (587 duizend) had geen werknemersbaan meer. Van de 8,0 miljoen werknemers in januari 2020 was dat respectievelijk 79 procent, 12 procent en 9 procent. In dit eerste coronajaar werd er dus minder van baan gewisseld en had een groter deel na een jaar geen werknemersbaan meer.

Uitstroom van baan naar uitkering in 2021 lager

Van de 587 duizend werknemers die in januari 2021 een baan hadden en in december niet meer, is na te gaan of ze een uitkering hadden. Bij ongeveer een zesde (ruim 17 procent) was dat het geval. In 2020 ging de uitstroom naar een uitkering nog richting een kwart (bijna 24 procent). In 2018 en 2019 waren de percentages respectievelijk bijna 20 en ruim 19. In de handel en in de horeca waren er naar verhouding minder uitstromers met een uitkering. In deze bedrijfstakken zijn relatief veel scholieren en studenten werkzaam. In de gezondheids- en welzijnszorg en in de cultuur, sport en recreatie lag de uitstroom naar een uitkering in 2020 en 2021 relatief hoog; voor beide bedrijfstakken respectievelijk rond de 25 en 21 procent.

Minder werknemers kiezen voor zelfstandigheid

Van de jaren tot en met 2020 is gedetailleerder na te gaan waar de werknemers bleven die op het einde van het jaar geen baan meer hadden. Uit de cijfers blijkt dat in vergelijking met voorgaande jaren in 2020 minder werknemers zelfstandig verder gingen, terwijl er aanzienlijk meer met pensioen gingen.

