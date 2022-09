‘Flappentappende’ ambtenaar gemeente Doetinchem moet de cel in

De rechtbank Gelderland heeft een 65-jarige voormalige ambtenaar van de gemeente Doetinchem veroordeeld voor valsheid in geschrifte en het witwassen van ruim 1,9 miljoen euro. De fraude bezorgde Baker Tilly als controlerend accountant in 2020 veel extra werk. De man uit Doetinchem krijgt een gevangenisstraf van 40 maanden.

Tussen 2008 en 2020 werkte de Achterhoeker als ambtenaar bij de gemeente. In die periode maakte hij 238 valse facturen op en liet daarmee ruim 1,9 miljoen euro uitbetalen aan bedrijven die op naam van zijn zus stonden of aan haar gelieerd waren. De opbrengst verdeelden ze vervolgens.

De fraude bezorgde Baker Tilly als controlerend accountant van de gemeente Doetinchem in 2020 veel extra werk. Na enig uitstel kon de gemeentelijke jaarrekening echter alsnog worden goedgekeurd.

Flappentap

De ambtenaar leefde royaal van het geld en gaf cadeaus aan anderen. Toen hij geconfronteerd werd met zijn gedragingen, gaf hij aan dat hij de gemeente als ‘flappentap’ was gaan zien. De rechtbank vindt dat er sprake is van minachting voor het gemeenschappelijk belang, waaraan de man juist vanuit zijn functie dienstbaar had te zijn. De rechtbank neemt dit de man ernstig kwalijk.

Straf gelijk aan eis

Ondanks dat de man nooit eerder met politie en justitie te maken heeft gehad en openheid van zaken heeft gegeven, vindt de rechtbank gelet op het benadelingsbedrag alleen een forse gevangenisstraf passend. De rechtbank volgt daarom de eis van de officier van justitie en legt een gevangenisstraf van 40 maanden op.