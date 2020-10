Alsnog goedkeurende verklaring gemeente Doetinchem na fraudeschandaal met ambtenaar

Baker Tilly heeft de jaarrekening 2019 van de gemeente Doetinchem na aanvullende controles alsnog goedgekeurd, meldt Omroep Gelderland. De Achterhoekse gemeente vroeg in juli uitstel aan voor het aanleveren van de jaarstukken bij het ministerie. Vanwege een zaak met een frauderende ambtenaar waren er namelijk aanvullende controles nodig en kon Baker Tilly niet op tijd een definitief oordeel geven over de jaarcijfers.

1,8 miljoen euro verduisterd

Begin juni werd bekend dat een ambtenaar die al 35 jaar voor de gemeente Doetinchem werkte op staande voet was ontslagen, nadat uitkwam dat hij bijna 1,8 miljoen euro had verduisterd. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Extra werk Baker Tilly

Die kwestie had uiteraard ook invloed op het werk van Baker Tilly als controlerend accountant. Voordat de fraudezaak aan het licht kwam was er volgens de gemeente Doetinchem geen aanleiding om te veronderstellen dat er geen goedkeurende verklaring zou worden afgegeven bij de jaarstukken. Daarna moesten door Baker Tilly uiteraard extra werkzaamheden worden uitgevoerd. “Omdat sprake was van fraude gaat een accountant dieper doorgraven”, zegt wethouder Henk Bulten tegen de regionale omroep. “Er is een verdiepingsslag gemaakt door gesprekken te voeren binnen onze organisatie. Ook heeft de accountant steekproefsgewijs facturen gecontroleerd.” Bulten is uiteraard blij dat er nu alsnog een goedkeurende verklaring ligt.

Aanbevelingen

In het accountantsverslag doet Baker Tilly de gemeente wel een aantal aanbevelingen. Zo moet Doetinchem meer aandacht besteden aan het documenteren van de prestatielevering bij inkopen. De accountant adviseert daarnaast om het aantal interne controles uit te voeren in het inkoopproces. Inmiddels is er een extern bureau ingeschakeld door de gemeente om te onderzoeken hoe de organisatie dit op een goede manier kan oppakken en implementeren.

Bron: Omroep Gelderland