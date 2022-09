‘Zakelijk rijder gestraft voor emissieloze auto’

De belangenvereniging van zakelijke automobilisten, de VZR, vindt dat minister Jetten zakelijke rijders dupeert door al vanaf 2024 alleen emissievrije nieuwe zakelijke auto’s toe te staan. Ook zou de maatregel geen milieuwinst opleveren en op praktische problemen stuiten, denkt de VZR.

Minister Jetten (voor Klimaat en Energie) heeft in de Concept-klimaatnota 2022 aangegeven dat hij alle nieuwe zakelijke auto’s mogelijk al per 2024 emissievrij wil hebben. De VZR vindt het een slecht plan: als de zakelijke rijder verplicht elektrisch moet gaan rijden, betekent dit voor veel mensen een sterke verhoging van de kosten. Voor andere berijders betekent dit hoogst waarschijnlijk het einde van het hebben van een leaseauto. ‘De leaserijder is dus de dupe, terwijl het behalen van de CO2-doelen dubieus genoemd kan worden’, aldus de VZR.

Bijtelling omhoog

Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend dat alleen elektrische auto’s van minder dan 30.000 euro nog in aanmerking komen voor een lage bijtelling (16% in plaats van 22% van de cataloguswaarde). Vanaf 2026 vervalt dit voordeel en wordt de bijtelling net zo hoog als van brandstofauto’s. Omdat de consumentenprijs van elektrische auto’s nog aanzienlijk hoger ligt gaan zakelijke rijders, bij de verplichte keuze voor een elektrische auto die Jetten wil, dus fors meer bijtelling betaling. De VZR vindt dat mensen hiermee ‘gestraft’ worden voor het rijden in een elektrische auto.

Minder leaseauto’s

De VZR vreest dat werkgevers, als Jettens plan werkelijkheid wordt, opnieuw zullen gaan beoordelen of een leaseauto tot het secundaire arbeidspakket behoort. Als een berijder geen leaseauto meer ter beschikking krijgt, maar bijvoorbeeld een mobiliteitsbudget of kilometervergoeding, zullen de kilometers gereden gaan worden met de privéauto. Deze auto is in 95% van de gevallen een benzine- of dieseluitvoering en vaker van een ouder bouwjaar, aldus de VZR. ‘De beoogde CO2-winst van deze mogelijke maatregel wordt daarmee volledig teniet gedaan.’

Niet uitvoerbaar

Tot slot denkt de belangenvereniging dat Jetten veel te ambitieus is. Er zijn namelijk veel operationele uitdagingen rondom elektrische auto’s, waaronder lange levertijden (tot 12 maanden door grondstoffentekorten) en lange doorlooptijden bij het plaatsen van laadpalen. ‘Nederland wil geforceerd vooruit lopen op het besluit van de Europese Commissie dat alle nieuwe auto’s per 2035 emissievrij moeten zijn’, meent de VZR.

Alternatief

Er is volgens de VZR een gunstig alternatief dat niet wordt genoemd in de Klimaatnota. Uit onderzoek blijkt dat de berijder in staat is minder te rijden met de auto van de zaak als dit een voordeel oplevert in de bijtelling. Bij dit type bijtelling wordt geen vast bedrag voor bijtelling betaald, maar per gereden privé kilometer. Deze maatregel zou een netto besparing opleveren van 67 miljoen kilogram CO2, aldus de VZR.