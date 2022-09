Anonieme briefschrijver wil Fiod-onderzoek naar Gerrit Zalm beïnvloeden

Een anonieme briefschrijver probeert de betrouwbaarheid van Olga Zoutendijk, een belangrijke getuige in het Fiod-onderzoek naar onder meer Gerrit Zalm, in twijfel te trekken. Dat meldt het Financieele Dagblad.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) kijkt sinds voorjaar 2021 of drie voormalige bestuurders van ABN Amro, onder wie topman Gerrit Zalm, een verwijtbare rol hebben gespeeld bij structurele overtredingen van de wet die witwassen of financieren van terrorisme moet voorkomen. De bank betaalde in april vorig jaar een schikking van €480 mln voor het onvoldoende naleven van de antiwitwasregelgeving.

Twijfel zaaien

In het vervolgonderzoek beschikt de Fiod over een belangrijke getuige in de persoon van Olga Zoutendijk, voormalig president-commissaris. Volgens het Financieele Dagblad probeert een anonieme briefschrijver twijfel te zaaien over de betrouwbaarheid van Zoutendijk om zo het justitieel onderzoek te beïnvloeden. Zij is in februari door het Openbaar Ministerie verhoord over de brief, bleek enkele weken geleden.

Notitieboekje

De anonieme brievenschrijver claimt dat Zoutendijk bij een diner begin 2020 heeft verklaard in een later stadium belastende aantekeningen te hebben toegevoegd aan haar notitieboek om zo de verdenkingen tegen met name Zalm kracht bij te zetten. In de tijd dat ze president-commissaris was bij ABN Amro (2014-2018) notuleerde Zoutendijk in dit boekje gesprekken en vergaderingen. Delen hieruit zijn toegevoegd aan het strafdossier. Samen met de notulen van vergaderingen vormen die ondersteunend materiaal bij het onderzoek.

In haar verhoor in februari heeft Zoutendijk alle aantijgingen uit de anonieme brief ontkend. Er is vooralsnog geen enkele aanwijzing dat haar aantekenboekje wordt onderzocht op manipulaties, aldus bronnen tegenover het FD. Bovendien zou Zoutendijk haar aantekeningen zo dicht op elkaar hebben geschreven dat achteraf iets toevoegen lastig zou zijn geweest. Geen van de betrokkenen willen commentaar geven.

Afrondende fase

Het vervolgonderzoek zou zich in een afrondende fase bevinden. Het Openbaar Ministerie moet besluiten of het Zalm en zijn toenmalige collega’s Chris Vogelzang en Joop Wijn strafrechtelijk vervolgt. Mocht dat gebeuren, dan is dat zeer uitzonderlijk. Eerder zag het OM af van strafvervolging van de ING-top vanwege falend beleid maar moest het op last van de rechter opnieuw onderzoek doen naar de rol van voormalig topman Ralph Hamers. Ook bij de Libor-fraude van de Rabo werden geen bestuurders strafrechtelijk vervolgd.

