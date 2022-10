PwC ruilt deel bonussen in voor hoger vast salaris

In de strijd om personeel belooft PwC werknemers een hoger vast salaris. In ruil daarvoor gaan de bonussen met een derde omlaag. Daar heeft het personeel zelf om gevraagd, aldus bestuursvoorzitter Agnes Koops-Aukes tegenover het FD.

Volgens Koops verkiezen medewerkers een hoger vast salaris boven een bonus. ‘Ze willen immers ook gewoon een huis kopen.’ In het afgelopen boekjaar (dat loopt van juli tot juli) keerde PwC € 27,3 miljoen aan bonussen uit, een derde minder dan in 2020-2021. Met het nieuwe beloningsbeleid moet de uittocht van personeel worden gestopt, aldus Koops. Volgens haar heeft het bedrijf nog zeker 350 mensen extra nodig.

Het afgelopen jaar zijn er 550 nieuwe medewerkers aangetrokken, maar per saldo is het personeelsbestand de laatste twee jaar met 241 gekrompen. ‘Het personeelsverloop is altijd hoog. Wij zijn een opleidingsinstituut, voor velen de eerste werkgever. Maar gewoonlijk is het verloop bij PwC 14 procent per jaar. Afgelopen jaar was dat 18 procent, dat is teveel. Daar werken we hard aan. Aantrekkelijk zijn op de arbeidsmarkt ligt aan meer dingen, salaris, maar ook goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Inhoudelijk relevant werk, de juiste werkdruk.’

Partnerbeloning bleef gelijk

PwC peilde de stemming bij de medewerkers en daaruit bleek dat jongeren meer behoefte aan een hoger vast salaris hebben, bijvoorbeeld om een huis te kunnen kopen. De gemiddelde werknemer is bij PwC 31 jaar, bij de rest van de big four is dat 33. PwC verlaagt de bonussen ook om meer te investeren in de langetermijngroei en de ontwikkeling van het personeel. De partnerbeloning heeft overigens niet geleden onder de verlaging van de bonussen. De 284 partners kregen gemiddeld € 690.000, vrijwel hetzelfde als een jaar eerder.

Bron: FD