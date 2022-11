Man die Zeeuwen oplichtte via administratiekantoor hoeft niet de cel in

Een 35-jarige oplichter uit Vlaanderen hoeft niet de cel in voor het oplichten van 43 Tholenaren. Hij misleidde een Zeeuws administratiekantoor, geen verdachte in deze zaak, dat zijn frauduleuze beleggingsproducten op het eiland aan de man bracht.

Het gerechtshof in Den Bosch legde de man alleen een voorwaardelijke straf op in de zaak die al meer dan tien jaar speelt. Behalve de voorwaardelijke straf, mag hij ook vijf jaar lang zijn werk in de financiële sector niet meer doen. Het gerechtshof legde hem wel de verplichting op tot het betalen van alle schade die is berokkend aan de beleggers, waarvan een deel zelfs gedurende het proces is overleden. Dat gaat nog om 175.000 euro; met het merendeel trof hij een schikking. In totaal zou hij voor ongeveer een miljoen euro mensen hebben opgelicht.

Goede reputatie

De man bood beleggingen aan. Hij wist een administratiekantoor op Tholen van zijn diensten te overtuigen. Omdat het administratiekantoor een goede reputatie had op het eiland, trapten uiteindelijk 43 mensen in de oplichting. Ze dachten hun geld te steken in solide beleggingen. In plaats daarvan verdween hun inleg in de portemonnee van de Vlaming. In de winter van 2018 werd hij door de rechtbank in Middelburg nog veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. In hoger beroep werd de eis gematigd tot één jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

Voorwaardelijk

Maar het Gerechtshof Den Bosch legde alleen een voorwaardelijke straf op. Dat komt omdat hij eerder al door een rechter in België is veroordeeld voor soortgelijke feiten, waarbij de Thoolse zaak zwaar werd meegewogen. Daarnaast heeft de man met de meeste gedupeerden een schikking getroffen.