OM eist zes maanden tegen oplichtende Belgische boekhouder

Het OM verdenkt een 35-jarige Vlaming ervan dat hij tientallen al wat oudere Zeeuwen voor rond de één miljoen euro in totaal heeft opgelicht via een administratiekantoor op Tholen. De eis luidt zes maanden cel. Ook zou de man 5 jaar lang geen administratiekantoor mogen runnen.

De oplichting deed zich voor in 2010. Acht jaar later veroordeelde de rechtbank in Middelburg de man tot achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De Vlaming ging in hoger beroep. Zijn advocaat vond dat zijn cliënt vrijuit moest gaan omdat hij twee jaar daarvoor in België veroordeeld was voor oplichtingszaken. Een aantal slachtoffers in die zaak zou ook slachtoffer van hem zijn in Tholen. Je kan niet tweemaal voor hetzelfde misdrijf worden veroordeeld, aldus de strafpleiter.

Lagere strafeis

Het OM eiste woensdag bij het Gerechtshof in Den Bosch twaalf maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De advocaat van de man beriep zich andermaal op de Vlaamse veroordeling. Wanneer het hof uitspraak doet, is nog niet bekend.