Energiebelasting opladen elektrische auto blijft voorlopig laag

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer komen op initiatief van D66-Kamerlid Romke de Jong met een amendement waarmee het verlaagde tarief energiebelasting voor het opladen van een elektrische auto langer blijft gelden. Vanaf 1 januari 2023 zou elektrisch laden bij een openbare laadpaal duurder worden.

Belasting laag houden

Voor het verbruik van elektriciteit die wordt geleverd aan openbare laadpalen zou het verlaagde tarief energiebelasting gelden tot 1 januari 2023. Dat geldt ook voor de uitzondering van de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE).

Met het amendement van D66 wordt de belastingverlaging met twee jaar verlengd. Het voorstel is ingediend bij de behandeling van het Belastingplan 2023 in de Tweede Kamer. Het wordt gesteund door de coalitiepartijen in de Tweede Kamer, zodat het voorstel kan rekenen op een meerderheid van de stemmen.

‘Elektrisch rijden aantrekkelijk houden’

Door de belasting laag te houden blijft elektrisch rijden aantrekkelijk, licht de D66’er het voorstel toe. Het scheelt per laadbeurt al snel 4,25 euro (8,5 ct per kw/u, dus het opladen van een accu van 50 kWh is dan 4,25 euro goedkoper).

Romke de Jong wil dat kiezen voor het klimaat ook betaalbaar blijft: “Elektrisch rijden is de toekomst. Maar door de oorlog van Poetin tegen Oekraïne is elektriciteit veel duurder geworden. De schone keuze moet wat D66 betreft altijd de logische keuze zijn. Daarom willen we de belasting laag houden, zodat het voor mensen zo makkelijk en goedkoop mogelijk blijft om hun auto op te laden. Zo zorgen we ervoor dat mensen blijven kiezen om met een elektrische auto te rijden.”

Amendement laadpalen Romke de Jong D66