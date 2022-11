Witwascontroles spelen InsingerGilissen parten

Private bank InsingerGilissen houdt voorlopig de deur dicht voor klanten die minder dan € 2,5 miljoen vermogen hebben, schrijft het FD. De acceptatiestop is ingegeven door grote achterstanden bij de witwascontrole.

De achterstanden zijn zo groot dat klanten tot voor kort maandenlang moesten wachten voor ze een rekening konden openen. Het FD schrijft dat op basis van gesprekken met medewerkers en relaties van de bank, die miljoenen euro’s extra heeft uitgetrokken om de achterstanden weg te werken. Maar dat duurt nog jaren, InsingerGilissen bevestigt ‘selectief te zijn bij het aantrekken van nieuwe klanten’. De bank zou laat hebben gereageerd op aangescherpte controles van DNB. Er zijn zestig nieuwe medewerkers aangetrokken en er worden freelancers ingehuurd, maar het bijwerken van klantdossiers loopt nog achter. In juni is bij DNB om uitstel gevraagd. Aanvankelijk moest de achterstand eind dit jaar zijn ingelopen, maar dat is nu verschoven naar eind volgend jaar.

Bron: FD