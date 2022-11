‘Auditprofessionals maar matig tevreden met hun salaris’

Auditprofessionals waarderen hun salaris (gemiddeld genomen) met een 6,1. Hun gewenste salaris ligt gemiddeld 13% hoger. De tevredenheid over het salaris neemt toe naarmate het functie- en ervaringsniveau stijgt. Dat zijn enkele uitkomsten van een landelijk onderzoek dat Qconcepts heeft gedaan naar de arbeidsvoorwaarden onder auditprofessionals, werkzaam in accountancy.

Het jaarlijkse onderzoek naar arbeidsvoorwaarden is uitgevoerd in de zomer van 2022. De 395 auditprofessionals die hebben deelgenomen, hebben een brede spreiding qua functie en aantal jaren werkervaring. Zo deden er 18 werkstudenten, 147 Associates, 92 Senior Associates, 76 Assistant Managers, 49 Managers en 13 Senior Managers mee. Deelnemers hebben al inzicht gekregen in de resultaten.

Gewenst salaris ligt gemiddeld 13% hoger

Qconcepts vroeg deelnemers naar hun salaris en maakte per functiegroep een gemiddelde op. Het accountantskantoor deed hetzelfde voor het gemiddelde salaris. Hieruit blijkt dat het gewenste salaris gemiddeld 13% hoger ligt. De waardering voor het salaris is een 6,1. De belangrijkste redenen voor dit cijfer zijn (1) een hoger salaris in het bedrijfsleven, (2) werkdruk en (3) salaris in verhouding tot extern tarief. De cijfers daarvan zijn per functieniveau als volgt:

Gewenste secundaire voorwaarden

Werkstudenten, Associates, Senior Associates en Assistant Managers zijn unaniem. Voor hen zijn de drie belangrijkste secundaire voorwaarden de leaseauto, verlofdagen en opleidingsmogelijkheden. Managers en Senior Managers vinden de bonus belangrijker dan opleidingsmogelijkheden. Er wordt gemiddeld 43 uur per week gewerkt. Bij sommige kantoren stijgt in busy season het aantal gewerkte uren naar 50 tot 60 uur per week.

Werkgevers in accountancy staan voor een uitdaging

Auditprofessionals willen opgeleid worden tot een goede financial en dat kan bij uitstek in accountancy. Toch stappen vooral jonge accountants eerder over naar ander werk. De behoefte aan betere arbeidsvoorwaarden zal in een tijd van schaarste en inflatie (verder) worden aangewakkerd. De oplossing lijkt voor de hand te liggen: het gat dichten tussen het gewenste en werkelijke salaris.

Extra aandacht voor werkgeluk

Voor de middellange termijn lijkt het verstandig om (extra) aandacht aan werkgeluk te besteden, zoals een mens- en ontwikkelgerichte cultuur. Uit een ander onderzoek van Qconcepts komt naar voren dat werkgeluk vooral wordt bepaald door relaties met collega’s, je gewaardeerd voelen en ontwikkelingsmogelijkheden. De (harde) arbeidsvoorwaarden komen op de 4e plek als het om werkgeluk gaat. Voor accountancy ligt hier een kans om mensen voor het vak te behouden. Accountantskantoren doen er dus verstandig aan om de sector te profileren als mensgerichte ontwikkelaar.

Bron: Qconcepts