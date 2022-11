Kamer wil noodreparatie om voordeel zwartspaarders door box 3-arrest aan te pakken

Zwartspaarders profiteren van het kerstarrest van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing, meldde het FD eerder deze week. In de Tweede Kamer heerst daar flink wat boosheid over. Veel partijen willen dat zwartspaarders die profiteren van het arrest alsnog worden aangepakt.

Gevolgen arrest voor zwartspaarders

De box 3-heffing is vanaf 2017 onrechtmatig, volgt uit de uitspraak van de Hoge Raad van eind vorig jaar. Daardoor mag door de Belastingdienst geen fictieve rente meer worden geïnd over vermogens, ook niet over verzwegen vermogens. Mensen met zwart cash geld profiteren daar het meeste van, want daarover mag maar tot vijf jaar worden nageheven. Bij vermogen op buitenlandse bankrekeningen geldt een termijn van twaalf jaar.

Een boete kan daardoor ook al niet worden opgelegd. Zo’n bestraffing kan in theorie oplopen tot 300% van het te belasten bedrag, maar als dat bedrag nul is blijft de boete ook op nul staan.

Tweede Kamer

Verschillende (coalitie)partijen in de Tweede Kamer noemen dat onbedoelde gevolg van het arrest van de Hoge Raad nu ‘onacceptabel’ en ‘onverteerbaar’. Onder meer D66, CDA en Partij van de Arbeid vragen staatssecretaris Van Rij om te onderzoeken hoe hij dit gat kan repareren.

Bron: FD