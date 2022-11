Zwartspaarder komt goed weg bij schrappen vermogenstaks

De Belastingdienst mag met ingang van 2017 geen fictieve rente meer innen over vermogens. Dit blijkt ook te gelden voor verzwegen vermogens. Zwartspaarders gaan hierdoor vrijuit. Daarover schrijft het Financieele Dagblad.

Eind vorig jaar maakte de Hoge Raad een einde aan de vermogensrendementsheffing. De belasting op fictief rendement zou in strijd zijn met het Europees recht. De Belastingdienst mag daardoor met ingang van 2017 geen fictieve rente meer innen over vermogens. Maar dat blijkt ook te gelden voor geld dat nooit bij de fiscus is gemeld. Zwartspaarders gaan vrijuit omdat de Belastingdienst niet of nauwelijks boetes kan opleggen.

Contant geld

Wie zijn spaargeld cash onder het bed verstopte, profiteert het meest. Staat het verzwegen vermogen op een buitenlandse bankrekening dan kan de fiscus tot twaalf jaar terug belasting navorderen. Bij contant geld is die periode slechts vijf jaar. Omdat de Hoge Raad de vermogenstaks in box 3 met terugwerkende kracht vanaf 2017 ongeldig verklaarde, is die termijn al verstreken. De fiscus kan deze zwartspaarder niets maken. In Nederland zou er sprake zijn van 55 miljard euro aan niet-opgegeven vermogen.

Vals spel

Hoogleraar belastingrecht Koos Boer van de Universiteit Leiden legt in het FD de schuld hiervan bij de wetgever, de Tweede Kamer dus, die verzuimde het probleem met de vermogenstaks tijdig te verhelpen. Hij stelt dat zwartspaarders van het arrest profiteren door ‘vals spel’ te spelen. ‘Dit pakt onrechtvaardig uit ten opzichte van spaarders die wel netjes aangifte hebben gedaan en die hebben nagelaten bezwaar aan te tekenen tegen het systeem van box 3. Deze spaarders hebben immers voor alle jaren vanaf 2017 – achteraf bezien – zonder deugdelijke juridische grondslag belasting betaald over een fictief inkomen dat zij in werkelijkheid niet hebben genoten’, aldus Boer.

Bron: FD.