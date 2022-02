Waarom een accountantskantoor meer is dan één vennootschap

Een storende fout – dat verweet ons een advocaat vorige week. We hadden een artikel gepubliceerd over een ontoelaatbare fiscale constructie door de fiscalistenmaatschap van het kantoor. Zijn verwijt: we schreven dat het kantoor (inclusief de accountants-BV) door de rechter op de vingers was getikt. Dat roept de vraag op: hoe ver staan de fiscalisten van de accountants af?

In het bewuste artikel, dat u hier kunt lezen, meldt Accountancy Vanmorgen dat een accountantskantoor uit de AV-Top 50 door de rechter op de vingers is getikt voor het adviseren van een ontoelaatbare fiscale constructie via Curaçao aan een Groningse kwekerij.

Daarbij gebruikten wij niet slechts de naam van de belastingadviespraktijk van dit kantoor, maar ook de naam van het accountantskantoor zelf. Een ‘storende fout’, oordeelde de advocaat. Deze advocaat, zelf een voormalig partner van diverse accountants- en advieskantoren, vertegenwoordigt met zijn huidige kantoor de bewuste belastingadviespraktijk. Hij wees ons per e-mail, pal na publicatie op ons veronderstelde falen.

‘Storende fout’

Zijn betoog: ons artikel bevat ‘de storende fout, die een aantal keren herhaald wordt,’ dat het gaat om het accountantskantoor. Dat is niet juist, stelt hij, daarbij verwijzend naar zijn ondertekening van een eerdere mail als jurist, sprekend namens de belastingadviespraktijk. Zijn e-mail sloot af in juristenjargon: ‘Cliënte behoudt zich alle rechten voor.’

Nu worden wij wel vaker bestookt door ‘tot mij wendde zich’-jes. Het is een goed recht van elkeen die in de media besproken wordt, om ons op fouten te wijzen. Feitelijke onjuistheden moeten rechtgezet – en wij zijn het aan onze stand verplicht om van wezenlijke inhoudelijke aanpassingen onderaan het bewuste artikel melding te maken. En als onze redactie daadwerkelijk twee totaal verschillende ondernemingen met elkaar verward heeft, dan zetten we onze fout in het artikel recht.

‘Alles onder één dak’

Maar de vraag is hier natuurlijk: hoe terecht is deze kritiek? De twee vennootschappen zijn beide gevestigd aan hetzelfde adres, waar beide van hetzelfde kantoorpand en dezelfde ontvangstbalie gebruik maken. Ook voeren beide vennootschappen hetzelfde logo, en presenteren beide zich onder dezelfde kantoornaam – ‘accountants & adviseurs’ – op hun gezamenlijke website.

Over die website gesproken: wie daarop klikt, vindt op de homepage de slogan ‘Alles onder één dak’, met daaronder een tiental blokjes waarin soorten diensten zijn uitgebeeld. Blokjes 5 en 10 zijn respectievelijk ‘Samenstellen & administratie’ en ‘Audit & assurance’. Blokje 4 heet ‘Fiscale dienstverlening’. Wij vragen ons af hoeveel cliënten er weet van hebben dat achter deze blokjes in realiteit totaal verschillende vennootschappen schuilgaan.

Hoe de AFM het ziet

Maar goed, de kwestie betreft de in het juridische geschil met de Groninger kweker betrokken vennootschap: de belastingadviesvennootschap dus. In hoeverre is die vennootschap aan de accountancypraktijk op hetzelfde adres gelieerd? Volgens het Handelsregister zijn beide BV’s geen concernrelaties van elkaar – er hangt geen holdingmaatschappij boven. De AFM ziet wel een liaison: in het Register Accountantsorganisaties meldt de externe toezichthouder dat het bewuste accountantskantoor verbonden is aan liefst vijf vennootschappen die tot ‘hetzelfde netwerk’ behoren. Eén daarvan is, jawel, de praktijk van belastingadviseurs.

De advocaat in kwestie begaat een veel voorkomende vergissing, zo stelt een bevriende accountant. Een onderneming is veel veel meer dan een enkele vennootschap. Hoe een kantoor zichzelf presenteert aan de buitenwereld, is relevant, en kan niet worden ontkend, indien een gerechtelijke uitspraak tegen een deel van de onderneming ineens negatief uitvalt.

Correctie

Omdat wij de beroerdste niet zijn, hebben we onze tekst naar de vennootschapsrechtelijke letter aangepast. Het bewijsstuk daarvoor, vindt u onderaan het artikel over de Curaçao-route. Of dat een overdreven reactie van ons is, mag u zelf oordelen.

Voor de betrokken belastingadviseurs en alle aan hetzelfde netwerk gelieerde accountants, en voor de cliënten van het bewuste accountants- en advieskantoor zal het vonnis van de rechter er niet door veranderd worden.