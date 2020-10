Terugblik 2. Accountant moet meer adviseren

Voor als je het nog niet wist: accountants moeten meer adviseren! En dan hebben we het natuurlijk vooral over de MKB-accountant. Immers de grote kantoren hebben al stevige advies/consultancypoten die al vaak goed zijn voor meer dan 20% of 30% van de omzet van deze kantoren.

En ze worden ons nog steeds regelmatig voorgesteld. Blogs, commentaren, artikelen waarin gesteld wordt dat de accountant meer moet en kan adviseren. Het leidde voor ons bij AV tot de hashtag #hoedanprecies. Dus wanneer een auteur of potentiële blogger komt met een zoveelste aanzet tot een #adviesgeefwens is onze standaard reactie: Kun je aangeven #hoedanprecies? Het betekent dat veel van deze aanzetten teruggaan naar de auteur en er komen dan maar weinig terug met echte antwoorden.

Is het dan niet waar dat de accountant meer moet adviseren?

Definieer dan eerst eens waar dat advies over moet gaan, op basis van welke informatie en kennis je adviseert. Laten we het nog eens afpellen. Stel – core business – je zorgt ervoor dat de BTW-, IB-, evt. Vpb-aangiften en jaarrekeningen op tijd worden opgesteld en ingeleverd. Je zorgt ervoor dat de administratie van de ondernemer goed op orde is en blijft. Allemaal basishygiëne. Je ziet vervolgens dat die ondernemer bijvoorbeeld geen geld reserveert voor bijvoorbeeld pensioen, of dat de tijd dringt en hij/zij niet nadenkt over bedrijfsopvolging, of evident zijn kosten/opbrengsten niet op orde heeft, of nu toch echt de stap moet maken van éénmansbedrijf naar BV. Valt m.i. allemaal onder basishygiëne. Voor een goed kantoor is het allemaal laaghangend fruit. Een mand vol gemiste kansen wanneer je hier niets mee doet. Bovendien valt dit allemaal onder de – in een ver verleden al gelanceerde term – natuurlijke adviesfunctie.

Tijd voor een terugblik

10 jaar terug, ook roerige tijden immers naweeën van het DSB-debacle – had EY daar toen een rol in, maar dat terzijde – schreef ik een blog/redactioneel onder de titel ‘Met de kennis van nu’ en daarin kwamen een aantal toen relevante ontwikkelingen aan de orde. Ik copypaste nu even uit dit redactioneel van mij uit juli 2010.

‘Wel verwachten de meeste kantoren kosten- en efficiencyvoordelen te behalen. Daarmee ontstaat in de branche een clubje koplopers. Goedkoper, slimmer, efficiënter, innovatiever. Dat zal in een aantal gevallen ongetwijfeld uitkomen. Tien tegen één dat dit de kantoren zijn die ook nu al vooroplopen in ICT, innovatie, nieuwe vormen van dienstverlening, klantenbenadering enzovoort en die dus ook vooruitlopen op het gebied van SBR.’

En

‘Standaardisering is echter wel de essentie SBR, verkorte winstaangifte, KvK-rapportages, kredietrapportages, enz. Maar ook de basis voor benchmarking, prognose, analyse en bedrijfseconomisch advies en dan wordt de wereld voor de slimme accountant, nu nog de early adapter ineens veel kleurrijker en kansrijker.’

Trek nu niet onmiddellijk die ene conclusie

Dat er in 10 jaar niets veranderd is, dat is waarschijnlijk niet helemaal waar. Dat kantoren niets geleerd hebben idem. De grootste fout die je kan maken is alle kantoren over één kam scheren. Alsof er geen verschillen zijn. Die zijn er wel. Voor SBR gebruiken we nu de term RGS. Etiket ietsje anders, principe van standaardisering blijft het zelfde. Het gaat er om wat je er mee doet. In onze recente ICT&kantoor-enquête gaf een flink deel van de ondervraagden aan dat zij geen idee hadden of hun kantoor nu wel of niet met RGS werkt. Is zo’n antwoord schokkend? Nee, valt m.i. wel mee. Immers ik ben ook niet echt geïnteresseerd in hoe het onder de motorkap van mijn auto werkt. Dat het werkt en betrouwbaar is vind ik belangrijker en de details laat ik graag aan de techneut.

Over 10 jaar

Is er dan veel veranderd in de discussie over innovatieve MKB-accountants? Grote kans dat het weer – of nog steeds – gaat over efficiency, kengetallen en analyses ten behoeve van de klant naar een weer hoger niveau tillen. Controllingrol kunnen invullen, KPI’s kunnen helpen opstellen en interpreteren, data-analyse tot op detailniveau, advies over fiscaliteit, ondernemingsrecht, personal finance, enz. Even een parallel. De discussie over innovatieve auto’s ging 10 jaar geleden over: veiliger, comfortabeler, ruimer, zuiniger enz. En een innovatieve auto van nu voldoet aan al die criteria. Alle innovaties: zelfsturend, elektrisch of hybride, enz. vallen allemaal onder deze categorieën. Immers het doel van een auto is uiteindelijk om jou van a naar b te brengen. Dat was 10 jaar geleden zo, en is over 10 jaar ook zo. Hee, maar er is nu wel een automerk dat 10 jaar geleden niet bestond en vorig jaar een krappe 40.000 nieuwe auto’s afzette.

Ben wel benieuwd of we in de accountancymarkt binnenkort spectaculaire nieuwe toetreders gaan zien. Kortom wie wordt de Tesla in de accountancybranche? Of wordt Tesla ingehaald door de oude bekenden?

Frans Heitling