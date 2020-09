Wilbert Geijtenbeek volgt Frans Heitling op als hoofdredacteur AV

Wilbert Geijtenbeek gaat Frans Heitling opvolgen als hoofdredacteur van Accountancy Vanmorgen. Heitling was vijftien jaar lang hoofdredacteur van Accountancy Nieuws en later Accountancy Vanmorgen.

Wilbert Geijtenbeek is zakelijk journalist. Hij begon zijn loopbaan bij zakenglossy Quote en financieel-economisch magazine FEM Business. Was actief voor zakelijke titels en opiniebladen, zoals Management Team, Sprout, Management Scope, Management & Consulting, Brookz, Elsevier Weekblad en Vrij Nederland. Sinds 2016 maakt hij als hoofdredacteur van TerZake uiteenlopende zakelijke katernen.

Geijtenbeek is gespecialiseerd in de zakelijke dienstverlening. Zo initieerde hij in 2012 de omzetranglijst M&C50, een top-vijftig van adviesbureaus in Nederland. Hij schrijft veel over consultancy, corporate governance, financiële dienstverlening, advocatuur en accountancy. Hij heeft een voorliefde voor gedegen journalistieke research en voor interviewportretten.

Journalistiek hart

De nieuwe hoofdredacteur start op 19 oktober. “Ik heb veel zin om het team van Accountancy Vanmorgen te gaan leiden en het journalistieke hart van het platform verder te versterken en uit te bouwen. Accountancy Vanmorgen is een krachtige titel met de focus op de accountant die het MKB bedient. Die kritische professional willen we blijven bedienen met alle relevante actualiteiten, onmisbare praktische tips en de betere verhalen uit de branche.”

Lees hier het afscheidsinterview met Frans Heitling.