Rancuneuze ex met zwarte boekhouding naar fiscus, vrouw jaar cel in

Een vrouw die bij haar escortbedrijf jarenlang te weinig btw opgaf, moet twaalf maanden de cel in. Zij liep tegen de lamp toen haar boze ex-man met de zwarte boekhouding naar de fiscus stapte. De vrouw procedeerde tevergeefs tot aan de Hoge Raad.

De man en de vrouw runden samen een escortbedrijf in Brabant. Meisjes kregen de keuze of ze wit of zwart wilden werken. De vrouw, die de feitelijke leiding droeg, hield daartoe twee boekhoudingen bij. Alleen over de witte omzet droeg zij btw af. In werkelijkheid was de omzet vijf keer hoger. De fiscale opsporingsdienst FIOD berekende later dat de vrouw de belastingdienst voor circa 8 ton had benadeeld.

USB-stick

Dat de FIOD haar op de korrel nam, dankte de escortuitbaatster aan haar voormalige geliefde. Toen de twee in een vechtscheiding belandden, stapte de rancuneuze ex-man met de zwarte boekhouding naar de fiscus. De USB-stick die hij gaf bevatte niet alleen informatie over de belastingfraude, maar bracht ook aan het licht dat de vrouw handelde in kamagra, een variant van viagra. Daarmee overtrad zij de Wet op de geneesmiddelen, iets wat justitie haar zwaar aanrekent.

Inkeerregeling

Nadat ze door de rechtbank en het gerechtshof veroordeeld was – achttien maanden waarvan zes voorwaardelijk – stapte de vrouw naar de Hoge Raad. Zij meent dat zij onder de inkeerregeling moet vallen. Dat haar man de USB-stick inleverde, moet worden opgevat als een spijtbetuiging. Maar de Hoge Raad ging daar deze week niet in mee. De vrouw valt niet onder de inkeerregeling. Haar ex-man wel. Hij was al die tijd op de hoogte van de dubbele boekhouding, maar besloot de fiscus erover in te lichten, zo luidt het argument.

Mazzel gehad

En dus moet ze een jaar de cel in. Een pittige straf, maar in zekere zin heeft zij nog geluk. Het openbaar ministerie heeft ervoor gekozen haar alleen te vervolgen voor de jaren 2009-2013. Het bedrijf stond toen als eenmanszaak geregistreerd. Van 2002 tot 2009 was het een vof. Mogelijke belastingontduiking in die periode is niet onderzocht.

Lees hier de uitspraak.