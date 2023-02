Wirecard-topman wast handen in onschuld

Markus Braun, de voormalige topman van de failliete Duitse betaaldienstverlener Wirecard, zegt niks te weten van het grote fraudeschandaal dat het bedrijf heeft doen omvallen. Braun verscheen maandag voor de rechter in München. Met een vervalste boekhouding werd in totaal voor ruim 3 miljard euro gefraudeerd.

Wirecard gaf in 2020 toe dat er voor bijna 2 miljard euro aan fictieve bezittingen op de balans stond. Dat bedrag zou in Azië zijn gestald, maar bleek in werkelijkheid niet te bestaan. Kort daarna ging het bedrijf failliet. Braun wordt met twee anderen verdacht van manipulatie en verduistering; afgelopen zomer bekende de hoofdaccountant al dat hij documenten had vervalst.

Wederzijdse beschuldigingen

Maar Braun houdt vol dat hij van niets wist en dat het nog altijd niet getraceerde geld wel degelijk bestond, maar is verduisterd door de voormalige directeur in Dubai, de derde medeverdachte in de zaak. Van vervalsingen zegt de voormalig topman niets te weten. Hij stelt medelijden te hebben met de aandeelhouders en werknemers van Wirecard. Dubai-man Oliver Bellenhaus werkt al sinds het begin van het onderzoek mee met het OM. In zijn getuigenissen geeft hij aan dat de beschuldigingen waar zijn en dat Braun achter de balansvervalsingen zat. Het duurt nog wel even voor de rechter een oordeel zal vellen: er staan nog honderd procesdagen gepland.

Het Wirecard-schandaal raakt ook de Duitse politiek: een parlementaire commissie onderzoekt wat de regering wist van de problemen. Onder anderen oud-bondskanselier Angela Merkel en haar opvolger Olaf Scholz, die eerder minister van Financiën was, moesten zich verantwoorden. In ons land zijn Kamervragen gesteld naar aanleiding van de affaire. Rondom de rol van accountant EY bestaan ook vraagtekens.

