Kamervragen over Nederlandse accountancy naar aanleiding van Wirecard-echec

De accountancy staat in Den Haag niet zo vaak in de belangstelling, maar Tweede Kamerlid Evert Jan Slootweg (CDA) besloot onlangs zich toch aan het onderwerp te wagen, na berichtgeving over vier EY-accountants die in Duitsland hun licentie hebben ingeleverd na het Wirecard-schandaal.

EY en Wirecard

Wirecard werd gezien als een Duits succesverhaal. Het betalingsbedrijf erkende in 2020 echter dat bijna 2 miljard euro aan bezittingen op de balans waarschijnlijk niet bestonden. Drie dagen later was het financiële concern failliet. Ook EY kwam daarna onder vuur te liggen als controlerend accountant.

De Financial Times meldde onlangs, na eerdere berichtgeving in de Duitse zakenkrant Handelsblatt, dat vier Duitse accountants die voorafgaand aan het Wirecard-debacle bij EY werkten hun licentie hebben ingeleverd. Daardoor mogen ze niet meer als accountant actief zijn in Duitsland, maar ontlopen de vier ook een tuchtzaak. Wel lopen er nog tuchtonderzoeken tegen acht andere EY-accountants en tegen het accountantskantoor zelf.

Kamervragen

Slootweg heeft naar aanleiding daarvan nu een serie Kamervragen aan minister Kaag van Financiën gesteld over de Nederlandse situatie. Slootweg wil onder meer weten hoe vaak het in Nederland voorkomt ‘dat accountants vrijwillig hun licentie inleveren’, daarmee waarschijnlijk doelend op de accountantstitel. Ook vraagt hij zich af hoe vaak het in Nederland voorkomt ‘dat licenties van accountants door de toezichthouder worden ingetrokken’. En ‘of een Duitse accountant die ofwel zijn licentie vrijwillig heeft ingeleverd, of waarvan de licentie is ingetrokken, wel in Nederland of een ander EU-land aan de slag kan gaan?’ De CDA’er vraagt zich bovendien af welke lessen er door de Nederlandse toezichthouder worden getrokken uit de affaire met Wirecard in Duitsland.

De complete serie Kamervragen is hier te vinden.