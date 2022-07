Hoofd boekhouding Wirecard bekent vervalsen documenten

Het voormalig hoofd boekhouding van Wirecard heeft tijdens een verhoor toegegeven documenten te hebben vervalst die KPMG had opgevraagd.

De bekentenis komt van de 47-jarige Stephan von Erffa, een van de drie aangeklaagden in een zaak die is aangespannen door het OM in München. Hij werd bevraagd tijdens een speciale hoorzitting, voorafgaand aan een proef later dit jaar. Von Erffa is de tweede leidinggevende van Wirecard die wangedrag toegeeft, nadat Oliver Bellenhaus, hoofd van een dochterbedrijf in Dubai, zichzelf in juli 2020 al had aangegeven en sindsdien als hoofdgetuige fungeert.

Politieonderzoek dwong bekentenis af

Wirecard was een snelgroeiende Duitse betaaldienstverlener die in juni 2020 failliet werd verklaard. In de jaarrekening was bijna 2 miljard euro vermeld die ergens in Azië gestald zou zijn, maar in werkelijkheid niet bestond. In de strafzaak die nu loopt, worden drie Wirecard-managers beschuldigd van fraude, misbruik van vertrouwen en marktmanipulatie. Behalve Bellenhaus en Von Erffa is ook voormalig CEO Markus Braun aangeklaagd. In tegenstelling tot zijn twee ex-collega’s blijft hij ontkennen iets met de fraude te maken te hebben. Von Erffa deed dat aanvankelijk overigens ook en speelde de Zwarte Piet toe aan de voortvluchtige Jan Marsalek. Nadat uit politieonderzoek bleek dat Von Erffa documenten heeft vervalst die zijn gedeeld met accountants bij KPMG en EY, kon hij zijn ontkenning niet langer volhouden, zo bericht de Financial Times.

