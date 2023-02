Van fraude verdachte boekhouder was geen NOAB-lid meer

De Nuenense boekhouder die ervan wordt verdacht 3 miljoen euro te hebben verduisterd, is geen lid meer van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), zo laat directeur Michel Hamer weten.

De man kwam afgelopen week in het nieuws omdat hij als boekhouder van een notariskantoor in Veldhoven wordt beschuldigd van het wegsluizen van grote sommen geld. De fraudeverzekeraar van het kantoor eist voor de rechter een bedrag van 3,7 miljoen euro. Zijn administratiekantoor AB+ werd daarbij in regionale media ten onrechte opgevoerd als NOAB-lid, zo geeft Hamer aan. ‘Hij heeft zich zelf laten uitschrijven. Het mag duidelijk zijn dat wij, als de verdachtmakingen terecht blijken, niet blij zijn met zulke kantoren. We houden de rotte appelen liever uit de kist.’ Voordat AB+ van de ledenlijst verdween, overwoog de NOAB nog een onderzoek naar het kantoor. Dat onderzoek is er niet gekomen.