Nuenense ‘sjoemelboekhouder’ was gek van dure auto’s

Er komen meer details naar buiten over de Nuenense boekhouder die ruim 3 miljoen euro zou hebben verduisterd. Zo deed Edwin D. geen moeite zijn illegaal verworven rijkdom te maskeren. Hij reed bij voorkeur in dure Porsches. De slogan van zijn keten van golfwinkels klinkt nu wrang: ‘Succes is een keuze. Maak de juiste keuze.’

De man, financieel adviseur en eigenaar van NOAB-administratiekantoor AB+, fraudeerde als boekhouder van een notariskantoor in Veldhoven. Het begon 14 jaar geleden met het wegsluizen van kleine bedragen van een derdengeldenrekening. Met de jaren stal Edwin D. ongemerkt 3,1 miljoen euro. Het geld ging onder meer op aan dure auto’s. Ook kocht hij in 2020 golfwinkel Golfplaza, met vestigingen in Eindhoven, Vianen, Rijswijk en Nieuwerkerk aan den IJssel en, bij het faillissement deze maand, 44 mensen op de loonlijst. Het Eindhovens Dagblad sprak met oud-werknemers en met mensen uit de omgeving van de boekhouder die samen met zijn echtgenote jarenlang voor het notariskantoor in Veldhoven werkte. Zij kenschetsen hem als ‘sociaal’, ‘relaxed’, ‘onopvallend’ en als ‘een goedzak’.

Dure auto’s

De boekhouder maakte zich populair. Zo stak hij tien jaar geleden de meiden van de plaatselijke tennisclub volledig in het nieuw. Volgens zijn oud-medewerkers werden zij steeds keurig op tijd betaald. En ook op de belastingmoraal van de sjoemelaar viel niets aan te merken. Zelfs nu hij door de mand is gevallen, zou hij op tijd de huur van zijn kantoor in Eindhoven hebben betaald. Dat hij wild was op automerk Porsche werd niet als verdacht beschouwd. Ook al had het wagenpark op zijn oprit een waarde van bij elkaar zo’n vier ton. Zo zoefde hij volgens het Brabants Dagblad over ‘s lands wegen in een felblauwe 911 Targa 4S, een zwarte Porsche 911 Turbo, een elektrische Volkswagen en een gele Triumph Spitfire uit 1978. Daarnaast reed hij nog in een elektrische Porsche Taycan, nieuwprijs bijna 153.000 euro. Die auto ging een paar dagen na het uitkomen van de fraude deels in vlammen op. Het geld dat de boekhouder nog van de verzekeringsmaatschappij tegoed had, moet naar het gedupeerde notariskantoor. Net als zijn inkomen uit zijn administratiekantoor AB+ én de aandelen daarin.

Succes is…

Begin maart 2020 liet de boekhouder van het Notarishuys zich fotograferen voor artikelen in het Nationale golfmagazine en Golfers magazine. Het was kort nadat hij Golfplaza had overgenomen. Boven hem hing een reclamebord met de slogan die de winkel gebruikt: ‘Succes is een keuze… maak de juist keuze’.

Fraudeverzekering

Cliënten van het notariskantoor zijn niet benadeeld’, meldde de advocaat van het Notarishuys vorige week aan de krant. Het Veldhovense kantoor heeft via een collectieve verzekering van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een fraudeverzekering. Via de speciale fraudepolis van Liberty Mutual Insurance is de notaris inmiddels schadeloos gesteld, meldde de raadsman begin januari in het verzoekschrift aan de Bossche rechtbank. De verzekeraar van de notaris neemt de vorderingen van het Veldhovense kantoor over en eist in totaal bijna 3,7 miljoen euro van Edwin D., inclusief rente en kosten.

Bron: Brabants Dagblad