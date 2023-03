Taakstraf voor eigenaresse administratiekantoor die klant hielp met belastingfraude

De eigenaresse van een administratiekantoor is door de Rotterdamse rechter veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een boete van 25.000 euro wegens het opzettelijk indienen van frauduleuze aangiften omzetbelasting voor een klant. Ook krijgt ze een beroepsverbod van drie jaar.

De rechter acht bewezen dat de vrouw zich gedurende bijna drie jaar samen met anderen als eigenaresse van haar eenmanszaak schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk onjuist indienen van aangiften omzetbelasting. Daarmee werd in totaal ten onrechte bijna 450.000 aan omzetbelasting niet afgedragen.

Eigenaresse was verantwoordelijk

De fraude vond plaats tussen 1 maart 2014 tot en 31 januari 2017; de betrokken aangiften omzetbelasting stonden allemaal op naam van een eigenaar van een transportbedrijf en zijn door twee medewerkers van het administratiekantoor ingediend. De medeverdachte wist op basis van zijn omzet dat de aangiften onjuist waren; de eigenaresse van het administratiekantoor was verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekeningen en het indienen van de aangiften inkomstenbelasting.

Advies duidde op bekendheid met omzet

Over de jaren 2014, 2015 en 2016 waren nog geen inkomstenbelasting aangiften gedaan omdat de dossiers niet compleet waren. De vrouw adviseerde de transporteur om zijn eenmanszaak om te zetten naar een besloten vennootschap omdat de omzet was gestegen. ‘De rechtbank stelt op basis hiervan vast dat de verdachte inzicht had in de omzetcijfers van [het transportbedrijf] en ermee bekend was dat de (omzet)belastingdossiers niet compleet waren. Daarnaast heeft de verdachte bij de Fiod verklaard dat, indien er geen informatie werd aangeleverd door de klanten, er een nihilaangifte werd ingediend.’ Dat is bevestigd door een getuige. ‘De verdachte kon als leidinggevende, op basis van een gezagsverhouding, beschikken over de gedragingen van haar werknemers. Door niet in te grijpen en onvoldoende toezicht te houden heeft zij die gedragingen ook aanvaard en kunnen die haar worden toegerekend.’

Dat leidt in principe tot een gevangenisstraf, maar vanwege de slechte gezondheid van de kantooreigenaresse komt zij ervan af met een taakstraf, een geldboete en een beroepsverbod.

Klant draait wel de cel in

De betrokken transporteur probeerde bij de rechter onder een straf uit te komen door de bal bij het administratiekantoor te leggen. ‘De verdachte wist niet dat bepaalde aangiften niet waren gedaan, dat ten onrechte nihilaangiften waren gedaan, dat hij een kasadministratie moest bijhouden en dat de werkzaamheden niet conform de wettelijke vereisten werden verricht. De verdachte is de dupe geworden van een slecht functionerend en ondermaats werkend administratiekantoor, maar dat kan hem niet worden verweten’, zo luidde het verweer. Dat mag niet baten, want de ondernemer draait de cel in voor de duur van 22 maanden, waarvan acht voorwaardelijk.

Rechtbank Rotterdam, 28 februari 2023