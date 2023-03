OM en arbeidsinspectie vermoeden miljoenenfraude met COZO, verdachten leefden in luxe

De opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft afgelopen dinsdag drie mannen aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van subsidiegelden en witwassen. Daarbij gaat het om vermoedelijke fraude met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO). In het kader van hetzelfde onderzoek werden op 21 en 22 februari al vier mannen en een vrouw aangehouden. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket (OM).

Goud en luxegoederen

De verdachten hebben voor verschillende bedrijven COZO-subsidies aangevraagd over de periode juli tot en met december 2021, meldt de arbeidsinspectie. Op grond hiervan is een subsidiebedrag van minimaal tweeënhalf miljoen euro uitgekeerd. Het vermoeden is dat zij dit geld niet of slechts gedeeltelijk hebben gebruikt voor het inhuren van tijdelijk extra zorgpersoneel. In plaats daarvan hebben de verdachten het geld besteed aan goud en luxegoederen of zijn er grote bedragen contant opgenomen.

Aanhoudingen en doorzoekingen

De aanhoudingen vonden plaats in Rotterdam, Deventer, Oss, Hoogvliet, Vleuten, Arnhem en op de luchthaven Schiphol. De aangehouden mannen (respectievelijk 27, 38, 26, 30, 30, 32 en 37 jaar) en de aangehouden vrouw (28 jaar) hebben allen de Nederlandse nationaliteit. Negen woningen van- of in gebruik bij de aangehouden verdachten zijn doorzocht. Daarbij zijn administratie, laptops, tablets, telefoons, sieraden, horloges, goud, contant geld, vuurwapens, messen en mogelijke verdovende middelen in beslag genomen.

Meer meldingen COZO-fraude

De arbeidsinspectie zegt ook meldingen te hebben ontvangen over COZO-fraude door andere bedrijven. Het onderzoek daarnaar loopt nog. Mogelijk zullen meer aanhoudingen volgen, meldt de inspectie. Een deel van deze bedrijven zal binnenkort een brief van het Openbaar Ministerie ontvangen, die ertoe aan moet zetten dat de bedrijven de subsidie terug wordt betaald. Als dat niet gebeurd volgen mogelijk nog nieuwe acties.